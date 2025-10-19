"سەردانکەر ئاوای فریشتەیل".. ئاشکراکردن ئەو وینە کە بویە خاوەن خەڵات وینەگر ژیان هشکایی 2025

شەفەق نيوز- دوبەی

وینەی گورگازیگ دەگمەن لە وەردەم ماڵ چووڵیگ وسیاس لە ئاواییگ کانگاکردن ئەڵماس وەرین لە نامیبیا، بویە خاوەن خەڵات وینەگر ژیان هشکایی ئەرا ساڵ 2025.

وینەگە وە کامیرای وینەگر باشوور ئەفریقایی، ڤان کەن هییڤەر لە ئاوای كولمانسكوب گریاس، وەناونیشان عنوان "سەردانکەر ئاوای فریشتەیل"، کە بەرهەم دە ساڵە لە کارکردن.

ئی وینە لەناو 60,636 وینەی بەشداریکەر هەڵوژیا، و کەمتار بووریگ نشان دەێد، کە یەکیگە لە دەگمەنترین گورگازەیل جیهان.

کاسی مۆرگان سەرۆک دەسەی خەڵاتەگە وت: ئی وینە نشان دەێد چوین ژیان هشکایی دویاێی دویرکەفتن ئایەم گلەو خوەێد.

لەلاییگ ترەک، وینەگر ئیتاڵی ئەندریا دومینزی بویە خاوەن خەڵات وینەگر ژیان هشکایی ئەرا ساڵ 2025" (تەمەن 17 ساڵان و خوارتر) لەو وینە کە گازەزووڵکیگ شاخ درویژ نشان دەێد، چماێ نووڕێد وەو ئامێرەیلە کە مەننەسە جیەو کە دارەیل وەپییان بڕیاس.

ئەو وینە وەناونیشان "دویای ویرانکاری"، لە حزبەیل لیبینی ناوڕاس ئیتاڵیا کریاس.

وەگەرد ئەوانەیش دەسەگە 20 وینە هەڵوژارد، کە لە مۆزەخانەی میژوو سروشتی لە لەندەن نمایش کریەن.