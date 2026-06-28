سەدەفیگ ١٢٥ ملیۆن ساڵە پەیا کریا

شەفەق نیوز - وەدویاچگن

‏زانایەیل لە دوورگەی "واین" لە ئینگلتەرا، سەنگبوییگ دەگمەن لە جویرە سەدەفیگ ئاو سازگار پەیا کردنە کە تەمەنی 125 ملیۆن ساڵە، و کورپە و مێروولەیل مایکرۆسکۆپی لە ناو چەرمیلەیگ هەڵگریانە.

‏وەپای خەوەریگ لە ماڵپەڕ "People"، یە کویەنترین بەڵگەی سەنگبویە لەبان گرنگی داین سەدەفیگەیل کە میژووەگەی گلەوخوەێد ئەرا سەردەم دایناسۆرەیل.

‏گرنگی پەیاکردنەگە لەوەسە کە شانە نەرمەیل ناوە ئاژەڵەگە، لەوانەیش پێکهاتەیل زاوزێ و نەوە گەشەسەنینەیلی وە شیوەیگ ناوازە وە مدوو کانزایەیل وە هەڵگریای مەننە و لەناونەچگە.

‏یە جویرە سەدەفیگ کویەنە ناوەی (Margaritifera valdensis)ە، هاوشیوەی جویرە نووەیل ئیسە ریەیل ئاڵووز ئەرا زاوزێ وەکارهاوردگە، وە شیوەیگ کە کۆرپەلەیل لە ناو چەرمیلگەیل دایگەگە گەشە کردگە و تەنانەت کانزای کالسیۆمیش ئەرایان دابین کریاگە تا تویکڵیان بونیات بنەن.

‏ئێ پەیاکردنە نهێنی ماددەیگ تاریک وە ناو "مۆڵۆسکایت" چارەسەر کرد کە زانایەیل زیاتر لە سەدەیگ بوی لەی نەفامستن، و دەرکەفت کە پاشمەنەی شانە نەرمە سەنگبویەیل زاوزێیە.