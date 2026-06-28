سەدەفیگ ١٢٥ ملیۆن ساڵە پەیا کریا
شەفەق نیوز - وەدویاچگن
زانایەیل لە دوورگەی "واین" لە ئینگلتەرا، سەنگبوییگ دەگمەن لە جویرە سەدەفیگ ئاو سازگار پەیا کردنە کە تەمەنی 125 ملیۆن ساڵە، و کورپە و مێروولەیل مایکرۆسکۆپی لە ناو چەرمیلەیگ هەڵگریانە.
وەپای خەوەریگ لە ماڵپەڕ "People"، یە کویەنترین بەڵگەی سەنگبویە لەبان گرنگی داین سەدەفیگەیل کە میژووەگەی گلەوخوەێد ئەرا سەردەم دایناسۆرەیل.
گرنگی پەیاکردنەگە لەوەسە کە شانە نەرمەیل ناوە ئاژەڵەگە، لەوانەیش پێکهاتەیل زاوزێ و نەوە گەشەسەنینەیلی وە شیوەیگ ناوازە وە مدوو کانزایەیل وە هەڵگریای مەننە و لەناونەچگە.
یە جویرە سەدەفیگ کویەنە ناوەی (Margaritifera valdensis)ە، هاوشیوەی جویرە نووەیل ئیسە ریەیل ئاڵووز ئەرا زاوزێ وەکارهاوردگە، وە شیوەیگ کە کۆرپەلەیل لە ناو چەرمیلگەیل دایگەگە گەشە کردگە و تەنانەت کانزای کالسیۆمیش ئەرایان دابین کریاگە تا تویکڵیان بونیات بنەن.
ئێ پەیاکردنە نهێنی ماددەیگ تاریک وە ناو "مۆڵۆسکایت" چارەسەر کرد کە زانایەیل زیاتر لە سەدەیگ بوی لەی نەفامستن، و دەرکەفت کە پاشمەنەی شانە نەرمە سەنگبویەیل زاوزێیە.