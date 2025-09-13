سێ جویر مۆبایل ئایفۆن لەکارکەفن

شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن

کۆمپانیای ئەپڵ بڕیاردا لە وەسانن نووکردن سۆفتوێر ئەرا مۆدێل ئایفۆنەیل( XS و Max XR و XR) لە ١٥ ئی مانگە و بڕیاریشە ئایفۆن ١٧ـی نوو بخەێدە بازاڕ.

کۆمپانیای ئەپل راگەیان، مۆدێلەیل ئایفۆن ( XS و Max XR و XR) نووەو نیەکریەن و پشتگیری فەرمی ئەرا ئایفۆن ئێکس ئاڕ کۆتایی تێد، هەر وەو مدووە نزیکەی ٧٥ ملیۆن ئامێر کە هێمان لە رووی تەکنیکییەوە کارکەن، وسیەن.

وتیشی، ئێ مۆبایلەیلە کانزا وەنرخەیل جویر تەڵا، نوقرە، مس و پالادیۆم گرێدەخوەیان، کە بەهایان رەسێدە ٢٧١ ملیۆن پاوەن واتە نزیکەی ٣٤٧ ملیۆن دۆلار، باوجی وەرد یەیش ئێ سامانە کانزاییانە رخداری رووشن وەبان ژینگە دروسکەن و بونە وەجیماگەی رخداریگ ئەرا ژینگە و توانای خاک و ئاو ژیر زەوی دیرن.