سکاڵا لەبان چات جی پی تی توومارکریا
شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن
داواکاری نوویگ لەبان چات جی پی تی توومارکریاس، وە مدوو ئەوەگ گاڵ پیایگ بیمار دەروینی دەێد ئەرا کوشتن دایگی.
رووژنامەی واشنتن پۆست بڵاویکرد، لە سکاڵاگە هاتگە
چات جی پی تی ئێریک سۆلبێرگ تەمەن 56 ساڵان گاڵداس داڵگە تەمەن 83 ساڵانەگەی بکوشێد، دویای ئەوەگ گومان ئەوەگ لەلیکردیە کە سیخوڕیی وەبانی بکەێد لە وەختیگ کوڕەگە بیماری دەروینی داشتیە.
مانگ ئاب ساڵ وەرین پۆلیس داڵگ و کورەگە لە ماڵەگەی خوەیان لە ویلایەت کۆنتێکتیکۆت وە مردگی پەیاکردنە، پشکنەر پزیشکی دیاریکرد کە داڵگەگە کوشیاس دویایی کورەگە کۆتایی وە ژیان خوەی هاوردیە.
لە داواگە چات جی پی تی توومەتبار کریاس وە ئەوەگ هووکاربویە ئەرا زیایبوین وەهم کورەگە لەبان داڵگی، یەیش هیشتیە لە جەهان خەیاڵ زندگی بکەێد، لەو باوەڕە بویە " جەنگاواریگ رۆحیە" خاوەن هێزەیل تەقەلای لەناوبردنی دەن.
سۆلبێرگ وە چات جی پی تی وتیە گومان هەس ئەو پرینتەر لە ئۆفیس داڵگیە ئامێریگ سیخوڕیی بوود کە ئەرا چاودێریکردن ئەو وەکارتێد.