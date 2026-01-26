‏سکاڵای یاسایی وەبان مێتا توومارکریا

‏سکاڵای یاسایی وەبان مێتا توومارکریا
2026-01-26T16:29:30+00:00

شەفەق نيوز- وەشوینکەفتن 

‏وەبان زانیاری چەواشەکارانە وەبان  پاراستن نهێنی و ئاسایش واتسئەپ، داوای یاسایی وەبان مێتا توومارکریا.

‏ماڵپەڕی بلومبێرگ لە باوەتیگ بڵاوکرد، بڕیگ لە داواکارەیل وڵاتەیل سکاڵا وەبان مێتا توومارکردنە و توومەتباریکەن  وە بڵاوکردن زانیاری چەواشەکاری لەبان تایوەتمەنی و  ئاسایش نامە کلکردن واتسئەپ.

‏داواکارییەگە لە سانفرانسیسکۆ توومارکریاس و باس لەوەگ کەێد کە ئاسایش نامە کلکردا واتسئەپ پارێزراو نییە لە وەختیگ کۆمپانیای مێتا بانگەشە ئەوەگ کەێد  واتسئەپ تەنیا ری وە کلکەر و وەرگر دەێد ئاگادار نامەیل  بوون.

‏داواکارەیل دووپاتکردن مێتا و واتسئەپ گشت پەیوەنی وەکارهاوەرەیل  کە بڕیارە تایوەت بوون هەڵگرێد شیکاری کەنو دەسی وەپیان رەسێد.

