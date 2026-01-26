‏سکاڵای یاسایی وەبان مێتا توومارکریا

شەفەق نيوز- وەشوینکەفتن

‏وەبان زانیاری چەواشەکارانە وەبان پاراستن نهێنی و ئاسایش واتسئەپ، داوای یاسایی وەبان مێتا توومارکریا.

‏ماڵپەڕی بلومبێرگ لە باوەتیگ بڵاوکرد، بڕیگ لە داواکارەیل وڵاتەیل سکاڵا وەبان مێتا توومارکردنە و توومەتباریکەن وە بڵاوکردن زانیاری چەواشەکاری لەبان تایوەتمەنی و ئاسایش نامە کلکردن واتسئەپ.

‏داواکارییەگە لە سانفرانسیسکۆ توومارکریاس و باس لەوەگ کەێد کە ئاسایش نامە کلکردا واتسئەپ پارێزراو نییە لە وەختیگ کۆمپانیای مێتا بانگەشە ئەوەگ کەێد واتسئەپ تەنیا ری وە کلکەر و وەرگر دەێد ئاگادار نامەیل بوون.

‏داواکارەیل دووپاتکردن مێتا و واتسئەپ گشت پەیوەنی وەکارهاوەرەیل کە بڕیارە تایوەت بوون هەڵگرێد شیکاری کەنو دەسی وەپیان رەسێد.

