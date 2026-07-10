ئیسپانیا و بەلجیکا لە لۊتکەیگ ئەوروپی ئەرا یەکلاييکردنە بلیت نیمەی پایان مۆندیال
شەفەق نیوز - چەودیاریکردن
یاریگای لۆس ئەنجلۆس، لە سەعات دەی ئیوارەی ئمڕوو جمعە، میوانداری بازییگ چەوەڕیکریاگ کەێد کە هەڵوژاردەیل ئیسپانیا و بەلجیکا گردەو کەێد، لەناو رکابەرییەیل قۆناغ چارەکی کووتایی لە جام جەهانی 2026، کە لە ویلایەتە یەکگرتگەیل ئەمریکی و کەنەدا و مەکسیک وەڕیەو چوود.
هەردوگ هەڵوژاردەگە وە ئومیدیگ گەورە چنە ناو دیدارەگە ئەرا سەنین بلیت سەرکەفتن ئەرا قۆناغ نیمەی کووتایی، لە یەکیگ لە دیارترین رۊوەڕۊبۊنەیل پاڵەوانێتییەگە و چەوەڕیکریاگترینیان، چۊنکە هەر لایەنیگ تەقەلا دەێد ئەرا وەردەوامبۊن لە کاروانەگەی وەرەو رکابەری لەبان نازناو جەهانییەگە.
سەرکەفتن لە رۊوەڕۊبۊن ئیسپانیا و بەلجیکا وەگەرد سەرکەفتن لە بازییەگەی ترەک لە قۆناغ نیمەی کووتایی یەک دۊنن، لە گامیگ نوو وەرەو رەسین وە بازی کووتایی.
هەڵوژاردەی ئیسپانی وە ورەی بەرزیگەو چوودە ناو بازیەگە، دۊای ئەوەگ بازییگ جیواز لە قۆناغ وەرین پیشکەش کرد، و سەرکەفت لە دۊرەوخستن پورتوگال وە گۆڵیگ بی وەڵام، ئەرا ئەوەگ دووپات لە ئامادەیی و توانای خوەی بکەێد لە رکابەری وە رکداری لەبان نازناوەگە.
لە وەرانوەر ئەوە، هەڵوژاردەی بەلجیکی رەسیە قۆناغ چارەک کووتایی دۊای سەرکەفتنیگ وەرچەو لەبان هەڵوژاردەی ویلایەتە یەکگرتگەیل، خاوەن زەوی، وە ئەنجام (4-1)، لە بازییگ کە لەناوی رەنگدانەوەی هاز پەلاماردان و کەسایەتی خوەی کرد لە وەرانوەر یەکیگ لە دیارترین هەڵبگوژاردەیل پاڵەوانێتییەگە، ئەرا ئەوەگ دووپات لە ئامادەیی خوەی بکەێد ئەرا چگن وەرەو ناو تاقیکردنەگ نوو لە وەرانوەر هەڵوژاردەی ئیسپانی.