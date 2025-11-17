سیاسەتمەداریگ پای هەڵکەفێد و میراتی هونەری گرنگیگ لە رۆما شکنێد

شەفق نيوز- رۆما

لە دیاردەیگ دەگمەن، لەناو شوینیگ فەرمی لە ناوڕاس رۆمای پایتەخت، پیشوازیکردن دیبلۆماسی نەرم و ئارام، بویە شۆک و سەرسام، هەناێ سیاسەتمەدار ئیتالی ئیمانۆئێل کانی، وەختیگ لە پاچینەو هاتە خوار، پای هەڵکەفت، و سەری داد لە پەنجەرەیگ شیشەی کوینە هن ساڵ 1932 و وەتەواوی شکیا.

تەنیا تکەپایگ، پیشوازیکردن فەرمی لەناوڕاس رۆما کردە سیمایگ کە لە هویرەو نیەچوود، کە کامیرایل توومار کەن، و میوانەیل فچەفچیانە، و دەنگ رممەیگ ناکاوی ئەو کپیە شکان.

سیاسەتمەدار ئیتالی ئیمانۆئێل کانی، مەوقەی داوەزیانی لە پاچینەور وەناکاوەو تکەپا دا، و وەرەو پەنجەرەیگ شیشەیی میژووی تەکان خوارد، تا وەتەواوی شکانەی، و مەردم سەرسام و شۆک بوین.

لە ڤیدیۆگە دیار دەێد کە خوازێد گامەیلی بچەسپنێد، وەلێ وەپی نەکریا، و سەری داد لەو تابلۆی سیشەی ناودیارە هن هونەرمەن ماریۆ سیرونی، پارچەیگ هونەری دەگمەن، یەکەمین نمایشکردنی لە ساڵ 1932 بویە.

هەرچەن کانی تویش زەخمداری نەوی، وەلێ پەشیمانی لە قسەیلی دیار بوی، چوینکە ئەو پەنجەرە هەر دیکۆر نەوی، کە میراتییگ هونەریە نشان سەردەمیگ لە میژوو هونەر ئیتالی دەێد.

ئەو رویداوە خریەێدە بان زەنجیرەیگ لە رویداوەیلیگ وەیجویرە، کە لەی دویاییە ئیتالیا لەرزانن، کە تەقەلایل وینەگردن و رەفتار سادە پارچەیلیگ خراو کردن کە وە نرخ باسیان نیەکریەێد، کە هیشت وەرپرسەیل زەنگ رخداری بکوتن ئەرا مقیەتیکردن ئەوەک مەنیەسەو لە گەنجەیل هونەریی وڵات.