‏کۆپییگ سوپەرمان وە ٩.١٢ ملیۆن دۆلار فرووشیا

‏شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن

‏وە رێکەفت سێ برا کۆپی شمارە یەک گۆڤار سوپەرمان لەناو کەلوپەل کووچکردگەگەیان پەیاکەن.

‏وەپای خەوەریگ ماڵپەڕ " RT Arabic"، ئەو سێ برایە مەوقەی پاککردن ماڵ داڵگ کووچکردگیان لە سانفرانسیسکۆ سندوقیگ کارتۆنیی لەژیر تەپوتوز پەیاکەن کە کۆپییگ سوپەرمان لەناوی بویە و مێژووەگەی ئەرا ساڵ ١٩٣٩ چوود.

‏لە گوزەشتە داڵگیان خەوەرداریان کردوید کە خاوەن بڕیگ گۆڤار وە نرخ کە خوە و براگەی مەوقەی جەنگ جەهانی دویەم کویان کردنە، باوجی کوڕەیلە گرنگی وەپیان نەدانە تا ماڵەگە خستنەسە بازاڕ ئەرا فروشت و بڕیاردەن وە کەلوپەلەیل بگەردن و پاکی بکەن.

‏دویای پەیاکردنی راستەوخوی برایەیلە پەیوەنی وە خانەی زیایکردن کردنە، دویای وشکنین دەرچگە ئیە شمارە یەک گۆڤارەگەس و لە ساڵ ١٩٣٩ وەلایەن کۆمپانیای دیتێکتیڤ کۆمیکس بڵاوکریاگە.

‏وەپای قسەی لۆن ئالن، جێگر سەرۆک کۆمپانیای هێریتاج، لە یەکیگ لە زیایکردنەیل ویلایەت تەکساس وە بڕ ٩.١٢ ملیۆن دۆلار فروشیاس.