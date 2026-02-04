سناپچات هەزاران هەژمار بەسێد
شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن
کۆمپانیای سناپچات ڕایگەیان، پابەند بوین وە یاسایەیل ئوسترالیا زیاتر لە 415 هەزار هەژمار بەسایە کە مناڵەیل خوار 16 ساڵ وەکاریهاوردنە، یەیش جویر پابەندبوین وە قەیەغەی سۆشیال میدیا ئەرا ئەوانەگ خوار تەمەن دیاریکریاگ وڵاتەگەن.
کۆمپانیاگە رووشنیکرد هەژمارەیل ئەو وەکارهاوەرەیلە گرێدە خوەی کە تەمەنیان خوار 16 ساڵانە یا تەمەنیان وە وەکارهاوردن تەکنەلۆژیای دیاریکریاگ تەمەن پلاتفۆرم مەزەنەکریاس، سناپچات دووپاتکردیە لەبان بەسانن حساوەیل زیاتریگ.
لە خود وەختیش داوا لە دەسەڵاتدارەیل ئوسترالیا کەێد داوا لە فروشگایەیل بکەن تەمەن وەکارهاوەرەیل پشتڕاس بکەێد جویر گردنەوەر ریوشوین خوەیپارێزی لە جیوەجیکردن یاساگە.