سعوودیە زیرەکیی دەستکرد ئیسلامی دروس کەێد
شەفەق نیوز ــ سعودیە
ئاژانس بلوومبێرگ لە خەوەریگ راگەیان، کۆمپانیای هیومەین (Humain) سعوودی کە تایوەتە وە تەکنەلۆجیای زیرەکیی دەسکرد، یەکەم چاتبووت ئیسلامی تایوەت وە موسڵمانەیل بڵاو کەێد.
کۆمپانیاگە راگەیان: چاتبووتەگە وە پلەی یەکەم گرنگی وە بەها کۆمەڵایەتی و پیرۆزەیل ئایین ئیسلام دەێد، لە قۆناغ سەرەتا تەنیا لەناو سعودیە وەردەسە، وە زوان ئینگلیزی و عەرەبی وە گشت زار و شیوەزارەیل زانیاری وەرگرێد و بەخشێد.
چاتبووتە نووەگە لەبان بنەمای ریرەکی دەسکرد (عەلام) ئەوزەڵدریاس، کە کۆمپانیا سعوودیەگە لە ماوەی وەریا دروسی کردبوی.