سعوودیە زیرەکیی دەستکرد ئیسلامی دروس کەێد

2025-08-27T15:15:44+00:00

شەفەق نیوز ــ سعودیە

ئاژانس بلوومبێرگ لە خەوەریگ راگەیان، کۆمپانیای هیومەین (Humain) سعوودی کە تایوەتە وە تەکنەلۆجیای زیرەکیی دەسکرد، یەکەم چاتبووت ئیسلامی تایوەت وە موسڵمانەیل بڵاو کەێد.

کۆمپانیاگە راگەیان: چاتبووتەگە وە پلەی یەکەم گرنگی وە بەها کۆمەڵایەتی و پیرۆزەیل ئایین ئیسلام دەێد، لە قۆناغ سەرەتا تەنیا لەناو سعودیە وەردەسە، وە زوان ئینگلیزی و عەرەبی وە گشت زار و شیوەزارەیل زانیاری وەرگرێد و بەخشێد.

چاتبووتە نووەگە لەبان بنەمای ریرەکی دەسکرد  (عەلام) ئەوزەڵدریاس، کە کۆمپانیا سعوودیەگە لە ماوەی وەریا دروسی کردبوی.

