زەوی کەفێدە ژیر گەورەترین زریان موگناتیسی

شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن

پەیمانگای توێژینەوەی چوڵایی ئاسمان ئەکادیمیای زانستی روسیا هووشدار دەێد کە زەوی لەماوەی سێ مانگ لەژیر کاریگەری تونترین زریان موگناتیسی بوود.

زانایەیل دیاریکەن، هووکار کاریگەریەیل زەوی بریتیە لە چگنە ناو ناوچەی کاریگەری ئەو کونا گەپە لەی دویاییە لەبان خوەر دوینریاس.

زاناییەیل پەیمانگاگە چەن رووژیگ وەرجە ئیسە مەزەنەی زریانیگ موگناسی قایمیگیان کردبوی لە ئەنجام دەرکەفتن ئەو کونا تاجەیەی کە باس لەلی کردیمن، باوجی لەی دویاییە دیاریۆردن کە تونی زریانەگە وەشیوەی وەرچەو لە چەوەڕانیەیلیان زیاتر بویە، وەپای مەزەنەیل کاریگەریەگەی لەبان زەوی وەلای کەم ماوەی ٤-٦ رووژ وەردەوام بوود.

وە قسەی زانایەیل، زریانەگە لە زنجیرەیگ درویژ لە شەپۆل پەرشوبڵاو و خەس و پڕ بارگاویکردن پێکتێد، کە هەریەکەیان هاتێ چەن سەعاتیگ درویژە بکیشێد.

زریان موگناتیسی بان زەوی لە ئەنجام زیایبوین چالاکیی خوەر دروس بوود و بوودە مدوو تێکچگن سیستەم کارەبا و کاریگەری لەبان ڕێڕەو کووچکردن باڵندە و ئاژەڵ هەمیش زریان موگناتیسی قایم توەنێد کاریگەری لەبان کارکردن سیستەم پەیوەنی و گەشتیاری بیاشتوود.