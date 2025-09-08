زیندانی هەمیشەیی لەبان ژنیگ کەسوکارەیل شویەگەی وە (کڵاو مەرگ) ژەهراوخوەر کردگە

شەفەق نيوز- وەدویاچگن

دادگایگ ئوسترالی، ئمڕوو دووشەممە، فەرمان زیندانیکردن هەمیشەیی لەبان زنیگ دەرکرد، وە توومەت ژەهراویکردن چوار لە کەسوکارەیل شویەگەی، وە خواردن جویریگ لە قارچک.

دادوەر فەرمان زیندانیکردن هەمیشەیی لەبان ئيرين پاترسون، وە توومەت کوشتن 3 کەس دەرکرد، وەگەرد ماوەیگ کە ری مەرەقەزکردن مەرجدار نەیرێد رەسێدە 33 ساڵ، لەبان ژەهراویکردن چوار لە کەسوکارەیل شویەگەی کە لەلی جیاوە بویە وە خوەراک قارچک مەرگ.

دادوەر كريستوڤەر بيل، ئاگادار دادگای باڵا لە ویلایەت ڤیکتۆریا کرد کە تاوانەیل پاترسون خیانەتکاریی لە بڕوایی گەورەیگ هاناوی.

پاترسون وە کوشتن هەرلە دۆن، و جيل پاترسون، و جيل برای، هيدەر ويلكينسون تاوانبار کریا، وە خوەراک قارچک بيف ويلينجتون کە وە قارچک کڵاو مەرگ تیکەڵ کریاس.

پاترسون هەمیش تاوانبار کریا وە تەقەلای کوشتن شوی هيدەر، ئیان ويلكينسون، کە تا چەن هەفتەیگ لە خەسەخانە بوی.