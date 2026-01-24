ئەگزیمای زمسانی و چەن رییگ ئەرا چارەسەری
شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن
ئەگزیمای زمسان، گیچەڵیگ درویژەوەخت و زیاتر وەرد هاتن وەرز زمسان دروسبوود و وەگەرد کەش گەرم کەمەوبوود، هنای توشبوون نیشانەیل هشکەوبوین و خورە لەبان بەشە جیاوازەیل لەش دەرکەفێد.
رووژنامەی دەیلی مەیڵ بڵاوکردیە، سەرمای دەێشت و کاروەپیکردن ئامێر گەرمكەر لە ماڵ هیلێد پووس هشکەوبوود و سەختە وە چامداری بمینێد.
هووکار ئەگزیما ئەوەسانێ کەسەیل ئاسایی روپۆش پارێزەر پووس دیرن، کە پارێزگاری لە چام پووس و ئاو پووسیان کەێد باوجی ئەو کەسەیلە ئەگزیما دیرن روپویش لەشیان لاوازە یەیش کاریگەری وەبان وەرگیری لەشیان دروسکەێد و هووکارە ئەرا هەوکردن.
وەی چەن تەمەیلە توەنێ خوەد بپارێزی:
1. دویرکەفتن لە سابوون و شامپۆی زەردبەخش، بڕیگ لە شامپۆ وابونەیل پووس هشکەوکەن وەتایوەت ئەوانەگ مادەی کیمایی لەناویان وەکارهاوریاس و گیچەڵ پووس بەدتر کەن.
2. وە ئاو مڵەما خوەد بشوور
وەکارهاوردن ئاو گەرم پوس هشکەوکەێد و اداری نیەهیلێد هەمیش رویپووش پارێزەر پووس لاوەد.
3. كرێم چامدارەوکەر
هەر ئەوەنەگ لە سناو وەدەرهاتی راستەوخوەی کرێم چامدارکەر وەکاربار.
4. ئۆمێگا-3 جویر تەواوكەر خوەراكی وەکاربار
ئۆمێگا-3 پارێزگاریی لە پووس کەێد، تەنانەت چارەسەر گیچەڵ زیتگەیش کەێد.