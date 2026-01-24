ئەگزیمای زمسانی و چەن رییگ ئەرا چارەسەری

‏ ‏شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن

‏ئەگزیمای زمسان، گیچەڵیگ درویژەوەخت و زیاتر وەرد هاتن وەرز زمسان دروسبوود و وەگەرد کەش گەرم کەمەوبوود، هنای توشبوون نیشانەیل هشکەوبوین و خورە لەبان بەشە جیاوازەیل لەش دەرکەفێد.

‏رووژنامەی دەیلی مەیڵ بڵاوکردیە، سەرمای دەێشت و کاروەپیکردن ئامێر گەرمكەر لە ماڵ هیلێد پووس هشکەوبوود و سەختە وە چامداری بمینێد.

‏ هووکار ئەگزیما ئەوەسانێ کەسەیل ئاسایی روپۆش پارێزەر پووس دیرن، کە پارێزگاری لە چام پووس و ئاو پووسیان کەێد باوجی ئەو کەسەیلە ئەگزیما دیرن روپویش لەشیان لاوازە یەیش کاریگەری وەبان وەرگیری لەشیان دروسکەێد و هووکارە ئەرا هەوکردن.

‏وەی چەن تەمەیلە توەنێ خوەد بپارێزی:

‏1. دویرکەفتن لە سابوون و شامپۆی زەردبەخش، بڕیگ لە شامپۆ وابونەیل پووس هشکەوکەن وەتایوەت ئەوانەگ مادەی کیمایی لەناویان وەکارهاوریاس و گیچەڵ پووس بەدتر کەن.

‏2. وە ئاو مڵەما خوەد بشوور

‏وەکارهاوردن ئاو گەرم پوس هشکەوکەێد و اداری نیەهیلێد هەمیش رویپووش پارێزەر پووس لاوەد.

‏3. كرێم چامدارەوکەر

‏هەر ئەوەنەگ لە سناو وەدەرهاتی راستەوخوەی کرێم چامدارکەر وەکاربار.

‏4. ئۆمێگا-3 جویر تەواوكەر خوەراكی وەکاربار

‏ئۆمێگا-3 پارێزگاریی لە پووس کەێد، تەنانەت چارەسەر گیچەڵ زیتگەیش کەێد.

