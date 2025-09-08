پزیشکەیل تەمەی وە خورما کەن ئەرا چارەسەرکردن کەمی مەگنیسیۆم لە لەش

شەفەق نیوز ـ وەدویاچگ

شارەزایەیل مژار خوەراک باس لەوەکەن خواردن خورما بەشدارە لە دابینکردن تاقەبەش وەرچەویگ لە مەگنیسیۆم ئەرا لەش.

وەپای ماڵپەڕ "MSN Health" کەمی مەگنیسیۆم بوودە هووکار کاریگەری لاوەکی کە بریتین لە شەکەتی و کرژبوین ماسیلچەیل و لاوازی سوخان و بەدی کۆنترۆڵکردن شەکر خوین، بیجگە لەوەگ رخداری تویشهاتن وە بیماری دڵ زیایکەێد.

لیا کیلۆر، پسپۆڕ خۆراکی لە ویلایەت ڤێرجینیا باس لەوە کەێد، کەمی مەگنیسیۆم بوودە مدوو تێکچگن خەو، کرژەووین ماسیلچە، دڵەڕاوکێ، شەکەتی و قەبزی، راگەیان " ئەرا پاراستن تەندروستی و نواگیریکردن لە کەمبوین مەگنیسیۆم لەش هەوەجەس رووژانە یەک تا سێ گلە خورما خورێ تا ئاست مەگنیسیۆم زیایبکەێد".