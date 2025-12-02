پزیشکیگ باس لە سوودەیل کەستانە کەێد
شەفەق نیوزــ وەدویاچگن
کەستانە دەوڵەمەنە وە ماددە خوەراکیەیل جویر پۆتاسیۆم، فسفۆر، مەگنسیۆم، کلۆر، کالسیۆم، ئاسن و سۆدیۆم کە چەندین وەلیفەت تەندروستی دیرێد.
دکتۆر نەهلا عەبدولوەهاب پسپۆر خوەراک باس لە دیارترین و گرنگترین وەلیفەتە تەندروسیەیل کەستانەکەێد وەیجویرە:
١. سەرچەوەیگ دەوڵەمەنە وە ڤیتامینەیل جویر ڤیتامینCوB، هەمیش کانزایەیل جویر پۆتاسیۆم و مەگنیسیۆم هاناوی کە وەرگری لەش بەهێز کەن.
٢. بەرزەوکردن وزەی لەش، وەپای ئەوەگ کەستانە کەستانە بڕ خاسیگ کاربۆهیدرات هاناوی، ئیەش هیلێد بوودە سەرچەوەیگ خاس وزە لە رووژەیل سەرد.
٣. تەندروسی دڵ خاستر کەێد، ڕیشاڵ و چەوری تەندروس گرێدەخوەی کە بەشدارن لە داوەزانن ئاست کۆلیسترۆڵ و خاسترکردن تەندروستی دڵ.
٤. خایترکردن کۆئەندام هەرس، چوینکە ریشاڵ هاناوی وەجویرە دەسمیەتیدەرە لە رێکخسن جویلەی ریخەلوی و خاسترکردن کردار هەرسکردن.
٥. دەوڵەمەنە وە دژە ئۆکسێنەر، کە وەرگری لەش قایم کەێد و ئەگەر تویشهاتن وە بیماری درویژخایەنەیل کەمکەێد.
٦. کارکەێد ئەرا داوەزانن کێش، چوینکە هیلێد ماەی فرەیگ هەس وە تێری بکەێد.