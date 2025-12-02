‏پزیشکیگ باس لە سوودەیل کەستانە کەێد

شەفەق نیوزــ وەدویاچگن

‏کەستانە دەوڵەمەنە وە ماددە خوەراکیەیل جویر پۆتاسیۆم، فسفۆر، مەگنسیۆم، کلۆر، کالسیۆم، ئاسن و سۆدیۆم کە چەندین وەلیفەت تەندروستی دیرێد.

‏دکتۆر نەهلا عەبدولوەهاب پسپۆر خوەراک باس لە دیارترین و گرنگترین وەلیفەتە تەندروسیەیل کەستانەکەێد وەیجویرە:

‏١. سەرچەوەیگ دەوڵەمەنە وە ڤیتامینەیل جویر ڤیتامینCوB، هەمیش کانزایەیل جویر پۆتاسیۆم و مەگنیسیۆم هاناوی کە وەرگری لەش بەهێز کەن.

‏٢. بەرزەوکردن وزەی لەش، وەپای ئەوەگ کەستانە کەستانە بڕ خاسیگ کاربۆهیدرات هاناوی، ئیەش هیلێد بوودە سەرچەوەیگ خاس وزە لە رووژەیل سەرد.

‏٣. تەندروسی دڵ خاستر کەێد، ڕیشاڵ و چەوری تەندروس گرێدەخوەی کە بەشدارن لە داوەزانن ئاست کۆلیسترۆڵ و خاسترکردن تەندروستی دڵ.

‏٤. خایترکردن کۆئەندام هەرس، چوینکە ریشاڵ هاناوی وەجویرە دەسمیەتیدەرە لە رێکخسن جویلەی ریخەلوی و خاسترکردن کردار هەرسکردن.

‏٥. دەوڵەمەنە وە دژە ئۆکسێنەر، کە وەرگری لەش قایم کەێد و ئەگەر تویشهاتن وە بیماری درویژخایەنەیل کەمکەێد.

‏٦. کارکەێد ئەرا داوەزانن کێش، چوینکە هیلێد ماەی فرەیگ هەس وە تێری بکەێد.

