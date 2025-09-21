زیرەکی دەسکرد مردگەیل زنیەو کەێد تا بڕەسێدە هاناێ دڵسووزی کەسوکارەیل

شەفەق نيوز- وەدویاچگن

لەی ساڵەیل دویاییە، زیرەکی دەسکرد بیجگە ئەو کە بویە ئامرازیگ ئەرا زویخستن کارەیلیگ یا بەرزەوکردن بەرهەمەیل، بویە چشتیگ کە تەکنەلۆژیا وەگەرد سووزداری مەردم جویر خەفەت و یادەوەری یەکانگیرەو کەێد.

لە ساڵەیلیگ مەردم لەبان ئەوە چاشیانە کە لەبان فەیسبووک و ئەنیستاگرام وە وینە و ڤیدیۆ یاد مردگەیلیان بکەن، ئمڕوو چشت نوویگ هاتە دی، کە دەنگ و رەنگ و جویلەی مردگەیل وە زیرەکی دەسکرد دروس بوود.

کۆمپانیایلیگ لە جیهان پەنا وە تەکنیکەیلیگ لە زیرەکی دەسکرد بەن ئەرا دروسکردن چاپیگ لە دەنگ و وینە و رەفتار مردگەیل، تا لەناو پەیوەندی وەرد دووسەیلیان بمینن.

لەبان سۆشیال میدیا، بویە پشت باویگ کە کورەیل وینەیل باوگەیل مردگیان بڵاو بکەن، وەلێ هاتن زیرەکی دەسکرد ئەو ئەزموونە کردە گلەوداین دەنگ و رەنگ کەسە مردیەگە، کە کەسەیلیگ توەنن وەگەردیان قسیە بکەن، چمای وەراسیەو زنیە.

سایتەیلیگ جویر HereAfter AI ئەمریکی وDeepBrain AI کۆریا باشووری گەشە وە ئەپلیکەیشنەیلیگ کردن ری دەێد زانیاری لەبان کەسیگ مردگ وەرجە مردنی توومار بکەێد، لە دەنگ و رەنگس و وڵامی لەبان پرسیارەیل، تا کەسوکاری بتوانن وەگەردی پەیوەندی بکەن، جویر کەسیگ زنی.

وەگورەی راپۆرتەیل "BBC وMIT Technology Review"، ئی ئەپەیلە لەناو بەشیگ لە خیزانەیل باوەو بوینە، کە مینەی چشتیگ کەن دڵتنەگییان سووکەو بکەێد.