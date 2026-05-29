زەخمداربوین ژنیگ وە گولەی تفەنگ کە "سەگییگ" تەقانیەسەی لە ئەمریکا

سەگیگ وە هەڵە تەقە لە ژنیگ لە ویلایەت نەبراسکای ئەمریکی کرد، کە بویە هووکار زەخمداربوینی وە گولەیگ لە باڵی.

پولیس سکۆتسبلاف ناوخۆیی بەیاننامەیگ لەباوەت رویداوەگە دەرکرد، و دیاریکرد کە رویداوەگە لە ئیوارەی شەممە 23 ئایار / مایۆ لە دوکانیگ بۊچگ رۊ داگە، وەختیگ سەگیگ لە جۊر شوان ئەڵمانی لەناو ماشین خاوەنەگەی بویە، و سەگەگە لە لایگەو ئەرا لایگ ترەک لەبان کورسیی دۊا جویلیاس، کە بویە هووکار تەقانن گولەیگ لە تفەنگیگ راوکردن کە پڕ کریاۊد وە ڤیشەک لەناو ماشینەگە.

گولەگە وەرەو ماشین ژنیگ چگ کە لە دۊری چەن مەتریگ لەلای نیشانەی هاتوچوو وسیاۊد.

و پەراشەی بۊچگیگ داگە لە باڵ راس ژنەگە، چۊنکە دەسی لە دەیشت پەنجەرەی ماشینەگە بوی، لە وەختیگ دەر ماشینەگە بەشە گەورەگەی تەقینەوەگە هەڵگرد، و ئەرا خەسەخانە بریا، و زەخمداربوینی رخداری لەبان ژیانی نەیاشتگە وەپای راپۆرت پولیس، و لێکۆڵینەوە هێمان وازە، وەگەرد هوشداری لەو کە رانین ماشین وە چەکیگ ئاگرین پڕکریاگ لەناو سەرپیچییگ یاساییە لە نەبراسکا.

یە یەکەم جار نییە کە سەگیگ بوودە هووکار تەقەکردن، لە دۊایین وەخت، لە تشرین دۊەم / نۆڤەمبەر 2025، پیاویگ کە تەمەنی 53 ساڵە لە پەنسلڤانیا وە گولەی تفەنگیگ کە لەبان جیەگەی هیشتۊدەی لە وەخت پاکەوکردنی پشتی زەخمدار بوی، و کارەگە ئەنجامدان نەشتەرگەرییگ خوازیە باوجی رزگاری بوی.

لە ئازار / مارس 2025، پیاویگ لە تێنسی ران چەپی زەخمدار بوی وەختیگ سەگەکەی باز دا بان جیەگە و پای گیر کەفت لەناو ئەمان پەلەپیتکەگە. هەرلیوا پیاویگ لە کانساس ساڵ 2023 گیان لەدەسدا وە گولەی تفەنگیگ کە سەگیگ وە هەڵە تەقانیۊدەی لە ماوەی گەشتیگ راوکردن.