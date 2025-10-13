‏زیایچگن لە خواردن لالنگی چ زەرەدیگ وە تەندروسی رەسنێد؟

‏شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن

‏لالەنگی یەکیگە لەو میوەیلە بیجگە لە تامە خوەشەگەی چەندین وەلیفەت تەندروسی گرنگ ئەرا لەش دیرێد، چوینکە دەوڵەمەنە وە ڤیتامین ئەی و بی و سی و کانزای ئاسن و مەگنیسیۆم و پۆتاسیۆم و فۆسۆفۆر و کالسیۆم، لە هەمان وەخە دژە ئۆکسانە.

‏لە باوەتیگ ماڵپەڕ "eremnews" بڵاو کریاس باس لەوەکەێد لالەنگی میوەی وەرزییە و چارەسەر هەڵامەت و ئەنفلەوەنزا کەێد، لەش وە شێداری هیلێد، لەهەمان وەخت مقیەتی لە تەندروستی پووس و قژ کەێد.

‏لالەنگی رێژەی بەرزیگ بەرزی ڕیشاڵ هاناوی، هەمیش ڕێژەی کالۆری کەم دیرێد، تێکڕای کالۆرییەگەی لە ناوەین ٦٠ تا ٨٠ کالۆری مەزەنەکرێد، یەیش هیلێد بژاردەی خاسیگ بوود ئەرا ئەو کەسەیلە خوازن کالۆری کەمەوبکەن، و رووژانە خواردنی هیلێد وە تێری بمینن.

‏باوجی هەوەجەس ئاگاداربوین لە زیایچگنی چوینکە هاتێ بوودە مدوو دروسبوین گیچەڵ لە کۆئەندام هەرس یا لەدەسداین مینای دگان، گرنگە وە رێژەیگ مامناوەن بخورێد، وە تایوەت ئەرا ئەو کەسەیلە بارودۆخ تەندروسی تایوەت دیرن.

