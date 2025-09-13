زیاتر لە 6000 مردن لە وە کۆلێرا وە ماوەی یەک ساڵ

شەفەق نیوز - وەشوینکەفتن

ریخریاگ تەندروسی جیهانی، ئاماریگ لە بیماری کۆلێرا لە ساڵ 2024 بڵاو کرد و لەناوی دەرکەفت کە شمارەی تویشبویەیل و گیانلەدەسدان زیای کردگە.

ریخریایەگە لە راپۆرتەگەی ئاشکر کرد کە لە ساڵ 2024 وەڕیژەی 5% زیایبوین بیمارەیل کۆلێرا و 50% زیایبوین مردن لە ساڵ 2023، زیاتر لە 6 هەزار کەس وەمدوو ئی بیماریە گیانیان لەدەسدانە کە توانای نواگیری و چارەسەریی هەس.

بڵاوبوین بیماری کۆلێرا وە مدووەیل جەنگ، ئاڵشتبوین کەشوهەوا، ئاوارەبوین دانیشتگەیل و سنووردارکردن لە ژیرخانی ئاو، بەدی ئاوەڕۆی و پاکوتەمیسی .

لە راپۆرتەگەی ریخریاگ تەندروسی جیهانی هاتگە کە "60 وڵات لە ساڵ 2024 تووشبوینیان وە ڤایرۆسەگە توومار کردنە، وە بەراورد وە 45 وڵات لە ساڵ 2023، وەجویریگ بڵاوبوینی لە ئەفریقا و خوەرهەڵات ناوڕاس و ئاسیا خەسەو بویە، کە وەیەکەو 98% گشت بیماریەیلن.

بڵاوبوین بیماری کۆلێرا لە ساڵ ٢٠٢٤ وەردەوام بوی لە فراوانبوین و ١٢ وڵات هەریەکەیان زیاتر لە ١٠ هەزار بیمار توومارکردگە و هەفت لەو وڵاتەیلە یەکەم بڵاوبوین گەورەی بیماریەیل لەماوەی ئەمساڵ وەخوەی دیە. بڵاوبوین بیماری کۆلێرا لە کۆمۆرۆس دویای زیاتر لە ١٥ ساڵ دووپات لە هەڕەشەی وەردەوامی بڵاوبوین جیهانی کەێد، ریژەی مردن بیمارەیل لە ئەفریقا لە 1.4% لە ساڵ 2023 ئەرا 1.9% لە ساڵ 2024 بەرزەو بویە، یەیش بۆشایی گرنگ لە پێشکەشکردن چەودیاریکردن رزگارکەر ژیان ئاشکرا کەێد، و رووشنایی خەێدە بان ناسکی فرەیگ لە سیستەم تەندروسی، و سەختیەیل لە دەسڕەسین وە خزمەتگوزارییە تەندروسیە بنەڕەتییەیل.

چارەکیگ مردن لە دەیشت دامەزراوە تەندروسییەیل رویداگە، یەیش رووشنایی خەێدە بان بۆشاییە جدییەیل لە دەسڕەسین وە چارەسەرکردن و گرنگی بەرزکردن پەیوەندی وەرد کۆمەڵگایەیل.

داتا سەرەتاییەیل نشان دەن کە "قەیران جیهانی کۆلێرا لە ساڵ ٢٠٢٥ وەردەوامە، لە سەرەتای ئەمساڵەو ٣١ وڵات بڵاوبوین کۆلێرا ڕاگەیاننە".

لەلای خوەییش، ریخریاگ تەندروسی جیهانی رخداریە جیهانییەیل کۆلێرا وە "فرە بەرز" هەڵسەنگێد و زویوەزوی وەڵام کەمکردن مردن و کۆنتڕۆڵکردن بڵاوبوین بیماریەگە لە وڵاتەیل جیهان دەێد.