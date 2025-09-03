زيرەکی دەسکرد (جاکی شان) کوشێد

شەفەق نيوز- وەشوینکەفتن 

ماڵپەڕەیل سۆشیال میدیا لەی ساعەتەیل دوساییە پڕەو بوین لە خەوەر مردن هەسارەی ناودیار سینەما جاکی شان، و بڕیگ وینە بڵاو بوین نشان دەن کە مردگە.

 لە نووڕستن ئەو وینەیلە کە بڵاو بوینە دەرکەفت کە درووکانیە وە زیرەکی دەسکرد دروس کریانە و خەوەر بیماریی یا مردنی راس نییە، و گشتی چاو درووکانیە تا تەماشاکەر لەبان سۆشیال میدیا پەیا بکەن.

رووژنامەی دەیلی میل دووپات کرد کە هەسارەی چینی تەندروسیی خاسە و کاروبار خوەی کەێد، کە لەی دویایبە بەشداریکردنی لە فیلم Spider Man: Brand New Day، راگەیان.

هەرچەن بڵاوبوین ئەو وینەیلیە وە مردگی، وەلێ جاکی شان هەر پاپەی ئەوە نەوی، و وەختی وەگەرد خیزان و کارەیلی وەسەر برد.

