زيرەکی دەسکرد (جاکی شان) کوشێد
شەفەق نيوز- وەشوینکەفتن
ماڵپەڕەیل سۆشیال میدیا لەی ساعەتەیل دوساییە پڕەو بوین لە خەوەر مردن هەسارەی ناودیار سینەما جاکی شان، و بڕیگ وینە بڵاو بوین نشان دەن کە مردگە.
لە نووڕستن ئەو وینەیلە کە بڵاو بوینە دەرکەفت کە درووکانیە وە زیرەکی دەسکرد دروس کریانە و خەوەر بیماریی یا مردنی راس نییە، و گشتی چاو درووکانیە تا تەماشاکەر لەبان سۆشیال میدیا پەیا بکەن.
رووژنامەی دەیلی میل دووپات کرد کە هەسارەی چینی تەندروسیی خاسە و کاروبار خوەی کەێد، کە لەی دویایبە بەشداریکردنی لە فیلم Spider Man: Brand New Day، راگەیان.
هەرچەن بڵاوبوین ئەو وینەیلیە وە مردگی، وەلێ جاکی شان هەر پاپەی ئەوە نەوی، و وەختی وەگەرد خیزان و کارەیلی وەسەر برد.