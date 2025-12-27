"زمسان دیمۆگرافی"... لەداڵگبوین مناڵیگ دویای 30 ساڵ ژیان ئەرا ئاواییگ ئیتاڵی گلەو دەێد

شەفەق نيوز- رۆما

لەداڵگبوین دویەتیگ وەناو لاڕا کۆتایی وە 30 ساڵ لە نەوین پەیابوین مناڵ لە ئاواییگ بویچگ لە ئیتاڵیا هاورد، تا پرس و دویاکەفتن دیمۆگرافی لە وڵاتەگە واز بکەێد.

ئاوای باجليارا دی مارسی لە ناوچەی ئەبروتسو لە ئیتاڵیا، ئاهەنگ کرد وە لەداڵگبوین دویەتیگ وەناو لاڕا بوسی ترابوكۆ، لە رویداوەیگ دەگمەن ژیان ئەرا ئەو ئاوایە گلەو دا کە بە نزیکەی سی ساڵە مناڵیگ لەناوی پەیا نەویە، تا شمارەی دانیشتگەیلی بەرزەو بوود ئەرا 20 کەس تەنیا.

ئەو رویداوە کە بویە بوونەیگ کۆمەڵایەتی گشت خەڵک ئاوایەگە لەناوی بەشداری کردن، بویە ئومیدیگ ئەرا نواگیریکردن کەمەوبوین شمارەی دانیشتگەیل تیژیگ لە ناوچەیل فراوانیگ لە ئیتاڵیا، و دووارە رووشنایی خستە بان قەیران دیمۆگرافی نیشتمانی، وەگەرد توومارکردن کەمترین زایین لە میژوو وڵاتەگە لە ساڵ 2024.

پەیابوین لاڕا کەفێدە ناو سیاسەت حکومەت کە تەقەلای نواگیریکردن ئەوە دەێد کە جۆرجيا ميلونی خانمە سەرۆک وەزیرەیل ئیتاڵیا وەپی ئویشێد "زمسان دیمۆگرافی"، وە پیشکەشکردن 1000 یۆڕۆ ئەرا زایین هەر مناڵ نوویگ.