ئۆزبەکستان شوینەوار ناوازەیگ لە لەندەن وەرگرێدەو

شەفەق نیوز ـ ئۆزبەکستان

قاویگ لە شیوەی وڵنگ گوڵ لە گەلەرییگ هونەری لە لەندەن گلەودریا ئەرا ئۆزبەکستان.

ناوەند شارستانیەتی ئیسلامی لە ئۆزبەکستان راگەیان کە قاویگ لە شێوەی وڵنگ گوڵ، کە مێژووەگەی چوود ئەرا سەدەی ١٢ و ١٣، لە پێشانگای "ئۆرفیۆس" لە لەندەن گلەودرێد ئەرا وڵاتەگەیان.

باس لەوەشکردنە شوینەوارەگە مێژووەگەی چوود ئەرا سەردەم غەزنەوییەیل، ساڵانیگ فرە لە لەندەن هەڵگیریاگە و دویاجار لە ئۆزبەکستان نمایش کرێد، ئێ جویر قاوە لەو سەردەمە ئەرا رێوڕەسمەیل فەرمی وەکارهاوریاس، بیجگە لەوەگ بەشیگ بویە رەنگینکردن ماڵەیل.

ناوەندەگە ئاشکرایکرد، توەنستنە لە ساڵ وەرین شمارەیگ کەلوپەل مێژوویی پەیوەست وە کلتور ئیسلامی لە زیادکردنیگ ناودەوڵەتی وەناوبانگ جویر سۆزیبی و کریستی بسینێ، کە لە مۆزەخانەی تایبەت هەڵگیریانە.