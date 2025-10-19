زاڕوویگ لە وڵات میسر برادەر خوەی وە هەڕە هەنجنێد

شەفەق نيوز- قاهیرە

دەزگایەیل ئەمنی میسری، ئاشکرای تاوانیگ قیزەوەن کردن، کۆتایی وە ژیان زاڕوویگ تیارێد وە دەس کوڕیگ برادەری کە تەمەنی لە 13 ساڵان ئەوبان نەکردگە، ئەوەیش لەوەر کاریگەری سیمایەیل رخداری لە فیلمیگ و بازیەیل ئەلیکترۆنی.

لەو رویداوە کە پارێزگای ئیسماعیلیە لەرزان، ئەو زاڕووە هاوڕی خوەی لە مەکتەو کوشت، دویای ئەوە کە ئەرا ماڵ خوەی بردەی، و کەسیگ لە خیزانەگەی لەماڵ نەویە، و وە هەڕەی کارەبایی باوگی کە کاری دارتاشە، لەش برادەرەگەی هەنجانیە.

دەزگایەیل ئەمنی لە پارێزگای ئیسماعیلیە ئاگاداری لە خەڵکەگە وەرگردن کە پارچەیل لاشەی زاڕوویگ نەناسیای نزیک ناوچەی کارفوور پەیا کردنە.

دەزگایەیل ئەمنی رەسینە بندروس بیسەروشوین مناڵیگ لە ئاوای نفیشە کە بنەماڵەی ئاگاداری لە دیارنەمانی توومار کردنە، و لاشەی پەیا کریاس.

لە لێکۆڵینەوە دەرکەفت کە زاڕوو تاوانکارلە تەمەن 13 ساڵان، وەرجە چەن رووژیگ لە رویداوەگە فیلم رخداری دیە، کە تاوانەگە وەی شیوە جیوەجی کردگە.

دەرکەفت کە لاشەی برادەرەگەی وە هەڕەی کارەبایی هەنجانیە، تا وە ئاسانی بخەێدەی ناو جانتای مەکتەو، و هەر جاریگ بڕیگ لە پارچەیل تەرمەگە بردیە تا لەناو گەناڵخەی پشت مۆڵ دارفوور فڕە بەێد، تا کەسیگ گومان وەپی نەکەێد.