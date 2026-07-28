‏زانیایەیل دەرمان دژە پیری ئەرا بەشەیل لەش دروسکەن

‏شەفەق نیوز ـ وەدویاچن

‏تویژەرەیل زانکۆی نۆرس ئیستەرن و کۆلێژ پزیشکیی هارڤارد ریگەی نووگ ئەرا پەیاکردن دەرمان دژە پیری پەیاکردنە، لەناوەین زیاتر لە 6,000دەرمان وەردەس، دەرمان ئۆکسیمێتازۆلین (Oxymetazoline) یەکیگە لە سەرکەفتی ترین کاندیدەیل دەسنیشانکریاگ.

‏ ئێ دەرمانە لە بازاڕ جویر سپرای لویت ئەرا وازکردن لویتبەسیان و قەترەی چەو ئەرا سوورەوبوین چەو وەردەسە، توانای هەس پەیوەنی ناوەین بەشەیل خاستر بکەێد، کە وە رەدبوین وەخت لەرەوبوون.

‏توێژەرەیل وە دروسکردن نەخشەیگ جیناتی و پرۆتینی کە پەیوەندیی وە نیشانەیل پیرییەو دیرێد، توەنستنە ئەو شوینە دیاریکریاگەیل لەش پەیابکەن کە دەرمانەیل توەنن کاریگەری لابانی دابنەێد ئەرا درویژکردن تەمەن تەندروسی ئایەم.

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