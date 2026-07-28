زانیایەیل دەرمان دژە پیری ئەرا بەشەیل لەش دروسکەن
شەفەق نیوز ـ وەدویاچن
تویژەرەیل زانکۆی نۆرس ئیستەرن و کۆلێژ پزیشکیی هارڤارد ریگەی نووگ ئەرا پەیاکردن دەرمان دژە پیری پەیاکردنە، لەناوەین زیاتر لە 6,000دەرمان وەردەس، دەرمان ئۆکسیمێتازۆلین (Oxymetazoline) یەکیگە لە سەرکەفتی ترین کاندیدەیل دەسنیشانکریاگ.
ئێ دەرمانە لە بازاڕ جویر سپرای لویت ئەرا وازکردن لویتبەسیان و قەترەی چەو ئەرا سوورەوبوین چەو وەردەسە، توانای هەس پەیوەنی ناوەین بەشەیل خاستر بکەێد، کە وە رەدبوین وەخت لەرەوبوون.
توێژەرەیل وە دروسکردن نەخشەیگ جیناتی و پرۆتینی کە پەیوەندیی وە نیشانەیل پیرییەو دیرێد، توەنستنە ئەو شوینە دیاریکریاگەیل لەش پەیابکەن کە دەرمانەیل توەنن کاریگەری لابانی دابنەێد ئەرا درویژکردن تەمەن تەندروسی ئایەم.