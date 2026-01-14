زانایەیل چین پووس ئەلیکترۆنی ئەرا ڕۆبۆت دروس کەن

شەفەق نيوز- پەکین

لە گامیگ جویر بازکوتان هەستکردن ڕۆبۆت، تیمیگ لە زانایەیل چینی رەسینە دروسکردن پووسیگ ئەلیکترۆنی کە وەشیوەی دەمار (Neuromorphic)، کە رۆبۆتەیل وەشیوەی ئایەم بتوانن ئاگادار بوین لە چشتەیل، و ئی چەرمە تەنیا کەوڵ نییە، وەلێ کاریگ ئەندازیاری هویردە ئەرا سیستەم هەستکردن دەس و پەنجەیل ئایەم.

ئی پووسە توانێد لە چشتە رخدارەیل ئاگادار بوود و خوەی وەزوی بکیشێدەو، جویر (Withdrawal Reflex) هەکاتی کاردانەوەی ئەندامەیل لەش ئایەم دروس کریاس، کە دی چەوەڕی فەرمان لە کۆمپیوتەر سەرەکی نیەکەێد.

ئەو پووسە هیلێد ڕۆبۆتەگە وە چشتە سویەر و زبرەیل بزانێد تا دەس لەلی بکیشێدەو.

وەی تەکنیکە، رۆبۆتەیل توانن وەگەرد چشتەیل رەفتار بکەن وەشیوەی ناسک و هویرد، و پەیوەندی جیاوازیگ ناوەین ڕۆبۆت و ئایەم راسگانی دروس بوود.