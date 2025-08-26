زانایەیل چینی ئەرا یەکەمین جار سویەی وەراز ئەرا پیایگ کاڵن
2025-08-26T14:09:25+00:00
شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن
زانایەیل لەچین ئەرا یەکەمین جار سویەی وەراز ئەرا پیایگ کاڵن، وەشیوەی تایوەت و دەسکاریکریاگ وە ئاڵشتکردن بڕیگ لە جینەیلی تا لەش ئایەمەگە کەمتر سویەگە رەد بکەێد.
دویای کاڵین سویەگە نزیکەی نۆ رووژ کارکردن و دەسمیەتی هەناس دان وەرجە ئەوەگ دەسبکەێد وە تێکچگن وەلایەن سیستەم وەرگیریەو.
جی باسە، پزیشکەیل ئەرا ئێ تاقیکردنەوەیلە بیمارەیل مێشک مردگ وەکار تیارن و هویچ رخداریگ نیەخەنە بان کەسیگ زینگ، یەیش گام گرنگیگە چوینکە کاڵین سویە قورسە و کەسە بەخشەرەگە بەش پێویست نەیرێد ئەرا بیمارەیل.