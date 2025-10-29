زانایەیل رووس جویریگ لە پلاستیک دروس کەن وەماوەی 90 رووژ شیەو بوود

شەفەق نيوز- مۆسكۆ

زانیەیلیگ لە زانکۆی تەکنەلۆژیای بيلگورود، شیوەی نوویگ پەیا کردن ئەرا دروسکردن پلاستیک کە توانا دیرێد وە تەواوی شیەو بوود و بوودە ئاو و دووانەی ئۆکسید کاربۆن وە ماوەی 20 و90 رووژ.

نویسنگەی راگەیانن زانکۆگە وت: ئەو چشتەیلە کە بەرهەم کریەن، تیکەڵەیل بۆلیمریە توانای شیەوبوین دیرن، جیاوازە وە تەمەن کوڵیگ و جیاوازیی فیزیایی و میکانیکی خاسەوکریای، کە هیلێد ئەرا وەکارهاوردن پووشین و کەرەستەیل بیناسازی و ناوماڵە و چاپ سێ رەهەندی و چشتەیلیگ ترەک بگونجێد.

ئەو داهێنان نووە نزیکەی 30٪ خاسترە لە پلاستیک ئیسە لە کار فیزیایی و میکانیکی، ئەوەیش لەوەر خاسەوکردن لکیان ناوەین مادەی خاو و ناووک درەختی، و وەتەواوی لە (PLA) شیەو بوود، لە وەختیگ پلاستیک باو ئیسە زیاتر لە 100 ساڵ خوازێد تا وەشیوەی سروشتی شیەو بوود.

بڕیارە ئی شیوەی نووە لە کارەیل پیشەسازی لە شمارەیگ کۆمپانیا وەکار باێد، وەگەرد پلان فراوانکردن ئاست وەکارهاوردنی لە بانان و گەشەپیدانی.

ناتاليا تشيركاشينا، خانمە گەورەی شرۆڤەکارویل لە تاقیگەی بەش کیمیا لە زانکۆ وت: لە پشت گشت وەدەهاوردنیگ لەی شیوە رەنج هویردیگ و خاسەوکردن وەردەوامیگ هەس.

وتیش: ئی کار رەنج وەردەوام و شیەوکردن وەردەوام ئەرا ئەنجامەیل خوازێد وەگەرد گەشەپیدانیگ تا چشتیگ دروس بوود، ژینگەدووس، و وەکارهاوردنی فراوان بوود.