رەنگینترین گرتەیل گەردوون لە ساڵ 2025

ساڵ 2025 رەنگینترین وینەیل بۆشایی ئاسمان لەناوی گریا، لە کاروانیگ ساحیرانە لەناو گەردوون، لە گەلەئەسارەیل دویر، و تەمەیل دەنگدار، تا شوینە مەزنەیل و کونایەیل سییە و نادیار، کە تەلیسکۆپەیلیگ جویر جەیمس ویب، هابڵ، چاندرا، گرتەیلیگ بیوینە لە پەیابوین ئەسارەیل، و گەشەکردن گەلەئەسارەیل و توخمە نادیارەیل گەردوون پیشکەش کردن.

ئاژانس رۆیتەرز بڕیگ لە رەنگینترین وینەیل ئی ساڵە نمایش کرد، کە رەنگینی گەردوون نیشان دەن.

ئەرا نموونە، لەو وینەیلە یەکیگ لەلایەن تەلیسکۆپ جەیمس ویب نشان دەێد چوین گاز لە ئەسارەیگەو تەکان دەێد کە وەی نووە پەیا بویە وەناو (HH 49/50)، کە وەپی وەتن زریان گەردوونی، کە ستوین گەپیگ لە گاز و تەپوتووز چماێ گەلەئەسارەگە پووشیە، هەرچەن چەن ساڵیگ رووشنایی لەلیەو دویرە.

روانگەی چادرا، وینەی رەنگینیگ لە هەڵقەی سینگوس پیشکەش کرد کە لە ئەنجام هەڵپوقیان هەسارەیگ مەزن دەرچگە.

تەلیسکۆپ هابڵ، وینەیگ پیشکەش کرد نشان ستوین گەپیگ لە گاز سەرد و تەپوتووز دەێد وە بەرزی 9.5 ساڵ رووشنایی، کە بەشیگە لە تەم هەڵۆی گەورە (Messier 16)، کە یەکیگە لە رەنگینترین دیاردەیل گەلەئەسارەی ری کەیکیشان.

تەلیسکۆپ جەیمس وی، دیاردەی پەیابوین ئەسارەیل گرد لە بوو بيسميس 24، ناوڕاس تەم موڵویەی دەریا، وەدویری نزیکەی 5500 ساڵ رووشنایی.

لێڕا، بڕیگ لەو وینەیلە پیشکەش کەیمن: