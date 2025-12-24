‏رۆناڵدۆ دوو ڤێلا گرانبەها لە ناوجەرگەی دەریای سوور سینێد

‏شفەق نیوز ـ وەدویاچگن

‏رۆناڵدۆ دوو ڤێلا گرانبەها لە ناوجەرگەی دەریای سور سەن و ئوشێد لە یەکەم سەردانم هەست وە ئارامی کردم لەناوێ.

‏کریستیانۆ رۆناڵدۆ ئاسارەی پورتوگالی و جۆرجینای نی، وە سەنین دوو ڤێلای گرانبەها لە پڕۆژەی رێد سی رێزیدێنت لە ناو جەرگەی دەریای سوور، بوینە خاوەن نوو هاوینەهەوار نجومای سەر وە گرووپ ڕیتز کارڵتۆن.

‏ناوچەگە جویر پەناگەیگ تایوەت دیزاین کریاس و رەسین وەپی تەنیا لەری بەلەمیگ تایوەت یا تەکسی ئاسمانی و دەریایی بوود.

‏رۆنالدۆ دویای سەنین راگەیان ئێ دوو مولکە، دەریای سوور شوین ئەلاجویگە، من و جۆرجینا لە یەکەم سەردانمان هەس وە پەیوەندیی قووڵ وەرد ئێ دوورگە کرد لێرە هەس وە ئارامی تەواو کەیمن.

