رۆناڵدۆ دوو ڤێلا گرانبەها لە ناوجەرگەی دەریای سوور سینێد
شفەق نیوز ـ وەدویاچگن
رۆناڵدۆ دوو ڤێلا گرانبەها لە ناوجەرگەی دەریای سور سەن و ئوشێد لە یەکەم سەردانم هەست وە ئارامی کردم لەناوێ.
کریستیانۆ رۆناڵدۆ ئاسارەی پورتوگالی و جۆرجینای نی، وە سەنین دوو ڤێلای گرانبەها لە پڕۆژەی رێد سی رێزیدێنت لە ناو جەرگەی دەریای سوور، بوینە خاوەن نوو هاوینەهەوار نجومای سەر وە گرووپ ڕیتز کارڵتۆن.
ناوچەگە جویر پەناگەیگ تایوەت دیزاین کریاس و رەسین وەپی تەنیا لەری بەلەمیگ تایوەت یا تەکسی ئاسمانی و دەریایی بوود.
رۆنالدۆ دویای سەنین راگەیان ئێ دوو مولکە، دەریای سوور شوین ئەلاجویگە، من و جۆرجینا لە یەکەم سەردانمان هەس وە پەیوەندیی قووڵ وەرد ئێ دوورگە کرد لێرە هەس وە ئارامی تەواو کەیمن.