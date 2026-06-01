پەیکەرەگەی مێسی لە هیندستان لاوریەێد
شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن
وە مدوو رخداری کەفتن پەیکەرەگەی مێسی و دروسکردن کارەسات هیندستان بڕیار لاوردن پەیکەر مێسی دەێد.
لیۆنێل مێسی ئاسارەی ئەرجەنتینی دویای ئەوەگ وەگەرد یانەی ئینتەر میامی نازناو وەرز وەرین خول ئەمریکا وەدەسهاورد سەردان وڵات هیندستان کرد و لەو وڵاتەيش پەردە لەبان پەیکەریگی لاوریا.
لە نووترین پیشهات، شارادوات موکرجی یەکیگ لە وەرپرسەیل شار کۆلکاتای هیندستان راگەیان، بڕیاردانە ئەو پەیکەرە ئەرا مێسی دروسکریاس بڕمنن.
باس لەوەش کرد هووکار لاوردنی گلەوخوەد ئەرا هنای وا تونیگ روی لە شارەگە کەێد پەیکەرەگە لەرزێد یەیش رمیانی لەو وەختە رخداری دروسکەێد.
پەیکەرەگەی مێسی کە لە هیندستان ئەرای دروسکریابوی بەرزییەگەی 70 پا بویە و لە مانگی 12ی ساڵی گوزەشتە پەردە لەبانی لاوریا.