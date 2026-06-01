‏پەیکەرەگەی مێسی لە هیندستان لاوریەێد

2026-06-01T15:58:33+00:00

شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن

‏وە مدوو رخداری کەفتن پەیکەرەگەی مێسی و دروسکردن کارەسات هیندستان بڕیار لاوردن پەیکەر مێسی دەێد.

‏لیۆنێل مێسی ئاسارەی ئەرجەنتینی دویای ئەوەگ وەگەرد   یانەی ئینتەر میامی نازناو وەرز وەرین خول ئەمریکا وەدەسهاورد سەردان وڵات هیندستان کرد و لەو وڵاتەيش پەردە لەبان پەیکەریگی لاوریا.

‏ لە نووترین پیشهات، شارادوات موکرجی یەکیگ لە وەرپرسەیل شار کۆلکاتای هیندستان راگەیان، بڕیاردانە ئەو پەیکەرە ئەرا مێسی دروسکریاس بڕمنن.

‏ باس لەوەش کرد هووکار لاوردنی گلەوخوەد ئەرا هنای وا تونیگ روی لە شارەگە کەێد پەیکەرەگە لەرزێد یەیش رمیانی لەو وەختە رخداری دروسکەێد.

‏پەیکەرەگەی مێسی کە لە هیندستان ئەرای دروسکریابوی بەرزییەگەی 70 پا بویە و لە مانگی 12ی ساڵی گوزەشتە پەردە لەبانی لاوریا.

