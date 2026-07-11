ریەیلیگ سادە ئەرا لەناوبردن کۆلیستڕۆل بەد
شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن
رێژەی بەرزەوبوین کۆلیسترۆل لە سەرانسەر جیهان بویەسە بیماریگ باو و رخدار.
وەپای خەوەریگ ماڵپەڕ" aol"، داوەزانن سروشتی
کۆلیسترۆڵ، پسپۆرەیل دڵ و خوەراک پێشنیار کەن
خواردن چەوریە تێرەگن و چەوریە دەسکردەیل و روینەیل کەمەرەیی کەم بکرێد چوینکە هووکار سەرەکین ئەرا بەرزەوبوین کۆلیسترۆل.
باس لەوەشکەن، چەرەساتەیل جویر (گردەکان، بادەم، بستە) جویر خوەراک شمارە یەک دابنرێد، خواردن نزیکەی یەک لەبان سێ کوپیگ چەرەس بی نمەک لە رووژیگ ئاست کۆلیسترۆل گشتی و کۆلیسترۆل بەد (LDL) کەم کەێد و پەستان خوینیش داوەزنێد.
هەمیش خواردن "نیسک" بژاردەی ترەکە لە نایابەیل، چوینکە دەوڵەمەنە وە ریشال تەواو، مەگنیسیۆم و پۆتاسیۆم، ڕیشاڵ ناو نیسک لەناو ریخەڵوی وە کۆلیسترۆڵەگە لکێد ریگە گرێد لە مژینی ، یەیش وە شیوەیگ وەرچاو کۆلیسترۆڵ بەد داوەزنێد و مقیەتی تەندروستیی دڵ کەێد.