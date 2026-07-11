‏ریەیلیگ سادە ئەرا لەناوبردن کۆلیستڕۆل بەد

شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن

‏رێژەی بەرزەوبوین کۆلیسترۆل لە سەرانسەر جیهان بویەسە بیماریگ باو و رخدار.

‏وەپای خەوەریگ ماڵپەڕ" aol"، داوەزانن سروشتی

‏ کۆلیسترۆڵ، پسپۆرەیل دڵ و خوەراک پێشنیار کەن

‏خواردن چەوریە تێرەگن و چەوریە دەسکردەیل و روینەیل کەمەرەیی کەم بکرێد چوینکە هووکار سەرەکین ئەرا بەرزەوبوین کۆلیسترۆل.

‏باس لەوەشکەن، چەرەساتەیل جویر (گردەکان، بادەم، بستە) جویر خوەراک شمارە یەک دابنرێد، خواردن نزیکەی یەک لەبان سێ کوپیگ چەرەس بی نمەک لە رووژیگ ئاست کۆلیسترۆل گشتی و کۆلیسترۆل بەد (LDL) کەم کەێد و پەستان خوینیش داوەزنێد.

‏ هەمیش خواردن "نیسک" بژاردەی ترەکە لە نایابەیل، چوینکە دەوڵەمەنە وە ریشال تەواو، مەگنیسیۆم و پۆتاسیۆم، ڕیشاڵ ناو نیسک لەناو ریخەڵوی وە کۆلیسترۆڵەگە لکێد ریگە گرێد لە مژینی ، یەیش وە شیوەیگ وەرچاو کۆلیسترۆڵ بەد داوەزنێد و مقیەتی تەندروستیی دڵ کەێد.