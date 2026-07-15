ری سروشتییگ ئەرا دویرەوخستن مرویژە
شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن
وەگەرد هاتن وەرز تاوسان و وەخت دانشتن لە ناو باخچە، مرویژە یەکیگە لە بیزارکەرترین گیچەڵەیل.
چەن ری باویگ هەس جویر سرکەی چەرمگ، تووکڵ لیموو یا ئاو کوڵیاگ فرەجار جویر چارەسەر وەختانە وەکارتێد، باوجی پەیاکردن ماددەی سروشتیی بەهێز وە ناو "دیاتۆمایۆس ئێرث" (Diatomaceous Earth) ئاڵشتکاری گەورە دروسکردیە ئەرا لەناوبردن یەکجاریی مروژە.
مادەگە وە کوڵکریاگ (DE) ناسررێد، وە پیچەوانەی ناوەگەی خاک یا خوەڵ ئاسایی نییە، بەڵکم پاودەریگ سروشتییە کە لە وەجیماگەی مایکرۆسکۆپیی زیندەوەرە دەریاییە کوەنەیل (قەوزە خەرگینەیل) درسبویە.
ئێ وەجیماگە سروشتیەیەیلە بوونە مدوو هشکەوکردن و لەناوداین مروژەیل وەشیوازەی تەواو ئۆرگان، بی ئەوەگ هەوەجە وە وەکارهاوردن دەرمان کیمایی زەرەدبەخش بکەێد.