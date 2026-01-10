‏رۆتینیگ چوار ساڵ لە تەمەن زیایەوکەێد

‏شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن

‏وەپای توێژینەوەیگ کە لە LSE بەریتانیا ئەنجامدریاس دەرکەفتیە لە هەر 10 کەسیگ 9 کەس خەو ناتەندروس دیرێد لە شەو، یەیش پەیوەنی راستەوخوەیگ وە تەمەن مرۆڤ دیرێد هاتێ بوودە مدوو "مردن پیشوەخت".

‏ئەو کەسەلە لەشەو نیەتوەنن بڕ هەوەجەکریاگ بخەفن کەمتر لە 6 ساعەت خەفن وە ئەگەر %20 تویش مردن پیشوەخت بوون بەراورد وە ئەو کەسەیلە شەوان 7 تا 8 ساعەت خەفن.

‏ توێژەرەیل ئاشکرایکردنە، پابەندبوین وە بڕیگ رۆتین رووژانە پاکوتەمیزی سادە و خەفتن لەوەخت خوەی لە شەو، بیجگە لەوەگ سوود تەندروسی دیرێد کاریگەری دیرێد وەبان تەمەن درێژی ئەرا زیاتر لە 4 ساڵ.

‏توێژینەوەیل باس لەوەگ کەن، خەفتن وەبی وەکارهاوردن مۆبایل و شاشە و تێکنەداین سیستەم خەفتن وە مدوو رووشنایی کەو، وە رێژەی 24% هەوەجە وە خەستەخانە کەمکەێد.

