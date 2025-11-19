پرۆتینیگ دەسمیەتی مرۆڤ دەێد 100 ساڵ زندگی بکەێد
شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن
زانایەیل ئوشن ئەوانەگ تەمەنیان لە 100 ساڵ رەدکەێد پەیوەنی وە بەرزی پرۆتین CIRBP دیرێد کە کارکەێد لە خاسترکردن DNA و ئێ پرۆتینە دەسمیەتی جویرە نەهەنگیگ دەێد نزیکەی ٢٠٠ساڵ زندگی بکەێد.
توێژینەوەی نوویگ کە لە رووژنامەی دەیلی ئێکسپرێسی بەریتانی بڵاوکریاس، دەریخستیە، پرۆتینێک کە وە (سی ئای ئاڕ بی پی) ناسریاگە، و توەنێد تەمەن مرۆڤ دویژ بکەێد و پرۆسەی پیربوین یەواش بکەێد.
دیاریکرد، ئەو کەسەیلە تەمەنیان لە 100 ساڵ رەدکەێد رێژەی بەرزیگ ئەو پرۆتینە لە خانەیل لەشیان هەس.
زانیایەیل ئاشکرایشی کرد، باوجی هەر تەقەلای ئەرا بەرزەوکردن دەسکرد ئەو پرۆتینە هاتێ مرۆڤ تویش بیماریەیل شێرپەنجە و گرێبکەێد.