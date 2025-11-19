‏پرۆتینیگ دەسمیەتی مرۆڤ دەێد 100 ساڵ زندگی بکەێد

2025-11-19T16:05:51+00:00

شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن

‏زانایەیل ئوشن ئەوانەگ تەمەنیان لە 100 ساڵ رەدکەێد پەیوەنی وە بەرزی پرۆتین  CIRBP دیرێد کە کارکەێد  لە خاسترکردن   DNA  و ئێ پرۆتینە دەسمیەتی جویرە نەهەنگیگ دەێد نزیکەی   ٢٠٠ساڵ زندگی بکەێد.

‏توێژینەوەی نوویگ کە لە رووژنامەی  دەیلی ئێکسپرێسی بەریتانی بڵاوکریاس، دەریخستیە،  پرۆتینێک کە وە (سی ئای ئاڕ بی پی) ناسریاگە، و توەنێد تەمەن مرۆڤ دویژ بکەێد و پرۆسەی پیربوین یەواش بکەێد.

‏ دیاریکرد، ئەو کەسەیلە تەمەنیان لە 100 ساڵ رەدکەێد رێژەی بەرزیگ ئەو پرۆتینە لە خانەیل لەشیان هەس.

‏زانیایەیل ئاشکرایشی کرد، باوجی هەر تەقەلای ئەرا بەرزەوکردن دەسکرد ئەو پرۆتینە هاتێ مرۆڤ تویش بیماریەیل شێرپەنجە و گرێبکەێد.

