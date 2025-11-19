‏پرۆتینیگ دەسمیەتی مرۆڤ دەێد 100 ساڵ زندگی بکەێد

شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن

‏زانایەیل ئوشن ئەوانەگ تەمەنیان لە 100 ساڵ رەدکەێد پەیوەنی وە بەرزی پرۆتین CIRBP دیرێد کە کارکەێد لە خاسترکردن DNA و ئێ پرۆتینە دەسمیەتی جویرە نەهەنگیگ دەێد نزیکەی ٢٠٠ساڵ زندگی بکەێد.

‏توێژینەوەی نوویگ کە لە رووژنامەی دەیلی ئێکسپرێسی بەریتانی بڵاوکریاس، دەریخستیە، پرۆتینێک کە وە (سی ئای ئاڕ بی پی) ناسریاگە، و توەنێد تەمەن مرۆڤ دویژ بکەێد و پرۆسەی پیربوین یەواش بکەێد.

‏ دیاریکرد، ئەو کەسەیلە تەمەنیان لە 100 ساڵ رەدکەێد رێژەی بەرزیگ ئەو پرۆتینە لە خانەیل لەشیان هەس.

‏زانیایەیل ئاشکرایشی کرد، باوجی هەر تەقەلای ئەرا بەرزەوکردن دەسکرد ئەو پرۆتینە هاتێ مرۆڤ تویش بیماریەیل شێرپەنجە و گرێبکەێد.