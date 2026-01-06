رۆبۆتیگ لە لاس ڤێگاس پیشوازی لە میوانەیل هۆتێلیگ کەێد

شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن

‏لە یەکیگ لەهۆتەیلەیل شار لاس ڤێگاس لەری رۆبۆتیگ کە وە دەیان زون جیاواز قسەکەێد پیشوازی لە میوانەیل کەێد.

‏ئۆتۆ، ناو رۆبۆتەگەس و لە هۆتێل ئۆتۆنمس لە لاس ڤێگاس پیشوازی لە میوانەیل کەێد، و پیشنیاز رێستورانت و بارودۆخ کەشوهەوا و چشتەیل ترەک وە 50 زوان جیاواز پیشکەش کەێد.

‏خاوەن هۆتێلەگە ئوشێد ئۆتۆ "جویر ئەلێکسا و سیری نییە، کەسایەتیی تایبەت وەخوەی و بۆچوین خوەی دیرێد و توەنێد بوودە خاسترین هاوڕێد".

‏رۆبۆتەگە لەلایەن کۆمپانیای ئینت بۆت لە کالیفۆرنیا دروسکریاس کە ڕۆبۆت جویر مرۆڤە ەرا هۆتێل، فڕۆکەخانە و سەیرانگەیل دروس کەێد.

