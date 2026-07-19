رویوەڕویبوین پاڵەوانەیل.. ئیسپانیا و ئەرجەنتین وە پایانیگ میژوویی لە مۆندیال 2026

شەفەق نیوز - بەغداد

چەو هاندەرەیل بازیەیل تووپان لە دەورگرد جیهان، ئیوارەی ئمڕوو یەکشەممە، چەوەڕی یاریگای نیوجێرسییە لە ویلایەتە یەکگرتگەیل ئەمریکی کەێد، کە ئەو رۊوەڕۊبۊن چەوەڕیکریاگە ناوەین هەردوگ هەڵوژاردەی ئیسپانیا و ئەرجەنتین لە کۆتایی جام جیهانی 2026 لەخوەی گرێد، ئەوەیش لە سەعات دەي ئیوارە وە وەخت بەغداد پایتەخت.

بازیەگە شیوەیگ نائاسایی بیوینە دیرێد؛ کە یەکەم رۊوەڕۊبۊن

لە میژوو کۆتاییەیل جام جیهانی کە پاڵەوان ئەوروپا و پاڵەوان کۆپا ئەمریکای ئیسە (کە هەڵگر نازناوەیل 2024ن) گردەو کەێدەو. هەرلیوا دیدارەگە بازییگ وەرزشی هوروژێنەر وەخوەی دوینێد ناوەین نەوەی ئیسپانی هەڵکەفتگ وە سەرکردایەتی گەنج لامين جەماڵ، و هەڵوژاردەی ئەرجەنتینی کە چەو بڕیەسە زیایکردن دەسکەفتیگ میژوویی نوو و قایمکردن نازناوە جیهانییەگەی وە سەرکردایەتی ئەفسانە لیۆنێل مێسی.

هەڵوژاردەی ئیسپانی دەس کرد وە کاروانی لە پاڵەوانێتییەگە وە یەکسانبۊنیگ لەناکاو لە وەرانوەر سەر سەوز (کەیپڤەرد)، وەرجە ئەوەگ دوو سەرکەفتن لەبان یەک لەبان سعودیە و ئۆرۆگوای وەدەس بارێد تا بچوودە لووتکەی کۆمەڵەگەی وە هەفت خاڵ، و دریژە دا وە درەوشانی لە قۆناغەیل دەرکردن وە رەدبۊن لە لەمپەرەیل نەمسا، پورتوگال، بەلجیکا، و فەرەنسا تا وە شایستەیی بڕەسنێدە کۆتایی.

لە وەرانوەر ئەوە، هەڵوژاردەی ئەرجەنتینی (هەڵگر نازناو) دەس کرد وە گەشتەگەی وە سێ سەرکەفتن لەبان یەک لەبان جەزائیر، نەمسا، و ئوردن، و چوودە لووتکەی کۆمەڵەگەی وە نیشانەی تەواو، و دریژە دا وە ریەگەی خوەی لە قۆناغەیل دەرکردن وە سەرکەفتن دۊای رەدبۊنی لە سەر سەوز، میسر، سویسرا، و ئینگلتەرا، تا بڕەسێدە دیمەن کۆتایی لە گەشت وەرگریکردنی لە تەختە مۆندیالییەگەی.