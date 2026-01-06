چیرووک ئەو ژنە کە خوەی تەنیا لە وەخوارکەفتن فڕۆکەیگ رزگار بوی
شەفەق نيوز- وەشوینکەفتن
ئەنێت هيرفكينز، خانمیگ پسپۆڕ دارایی بوی لە هۆڵەندا، ئەو وەختە لە ڤێتنام بوی وەگەرد دەزویرانەگەی، وەختیگ سوار ئەو فرۆکە بوین کە کەفتە خوارەو، و گشت کەسەیل ناوی کوشیان، بیجگە تەنیا خوەی.
ئەوە لە ساڵ 1992 بوی، هەناێ ئەنێت و (وێلم ڤان دير باس) دەزویرانی وە نازناو باسی، لە گەشتیاری بوینە لە ڤێتنام.
ئەنێت لە مەدرید کار کردیاد جویر پسپۆڕ دارایی، و لە زانکۆ لە ساڵ 1979ەو ئەو کوڕە ناسیە کە بویە دەزویرانی.
لە ناوڕاس ریەگە لە شار هو شی وەرەو نا ترانگ، فڕۆکەگە تویش کەشوهەوای سەختیگ هات، و لەناو تەم، داد لە کویەیگ پڕ لە دار و گژوگیا، 30 کەس لەناوی کوشیان، باسی دەزویران ئەنێتیش لەناویان بوی.
ئەنێت تا ماوەی هەشت رووژ لەبان زەوی مەن، و چەن شوینیگ لە لەشی شکیاس، و نیەتوەنێد پا بەێدەگەز، و ئەرا دەزویرانی گیرێد.
فڕۆکەیگ بویچگ بویە لە مارکەی ياكوفليف ياك 40 سۆڤياتی، و ئەنێت هەر لە یەکەم وەختەو رخیگ لەناو دڵی بوبەر وەلێ ری ماشین وەناو ئەو زەوی و زار سەخت و پڕ لە دار و گژوگیا نییە، و باسی هەر زوور لەلی کردیاد تا وەی کاروانەو بچن.
بایەس بوی کاروانەگە وە ماوەی کەمتر لە یەک ساعەت تەواو بویاتاد، وەلێ وەختەگە لەلای ئەنێت وە سەختی چیادەو سەر، کە خوەی هەر بیزار بوی، و وەگەرد خوەی سروودیگ چڕیاد کە لە مەکتەو خوەنستیەسەی.
گڕیگ مەنیە تا ئەو کاروانە بڕەسێدە شوین خوەی، وەلێ فڕۆکە سەرەوخوارەو بوی، و مەردم دەسکردن وە هاوار و قیژە، باسی دەس ئەنێت گرد، و تاریکەو بوی.
ئەنێت لەناو گژوگیا هاتە ئاگا، لەبان دەنگ مەڵویە و مەیموون، کورسییگ لەبانی بوی، لەبان کورسیەگە پیاییگ مردگ نیشتیە، تا دەڵەک کورسی دا، مردیەگە کەفتە بان زەوی.
لەلای چەپی، باسی دەزویرانی، لەقەی کورسیەگەو بەسیاسەو، و بزگە خەنەیگ لەبان لیوی هەس، وەلێ ئەویش مردگە.
لەش ئەتێت لە خوار تا بان شکیاس، و فڕۆکەگە داد لە کویە و باڵیگی شکیا، ئیجا داد لە کویەیگ ترەک ئیجا پلیا.
ئەنێت پیاییگ ڤێتنامی دی کە هیمان زنیە و توەنێد قسیە بکەێد.
ئەتێت لەو پیاوە پرسیاریگ کرد، کە و ئایا باوەڕ دیرێد کەسیگ بڕەسێدە هانایان؟، پیاوەگە وت: ئا، من کەسایەتییگ کرنگم.
تا رووژەگە نەڕەسیە پایان، پیاوەگە گیانی لەدەسدا.
ئەنێت وت: لە دویای ئەوە کە هاتمە ئاگا، دەنگ ناڵەی مەردم ژنەفتیام، وەلێ تا شەو هات، دی هیچ دەنگیگ تەمەنی و هەڵم تەنیا لەبان ئەو کویە مەنم، تەنیا هویر و تەقەلای هەناسەدان داشتم.
لەو ماوە، تەقەلا دیاد وە زنەیی بمینێد، کە وەختیگ واران واریاد، وە زوان خوەی تکە وارانەیل خواردیاد، وەلێ ئەو ئاوە فرە کەم بوی تا لەبان ژیان بمینێد.
وەبان بەلەمرکی دەسکردە گامڵەکی، و پای شکیایی کیشا، و چەن پارچەی ئیسفەنج پەیا کرد تا وەپییان ئاو گردەو بکەێد.
ئویشێد: تا ئەو ئاوە لە خاسترین شەمپانیا خوەشتر بوی، و فرەیش شانازی وەو کار خوەمە کردم، و دڵنیا بویم کە وەهەر شیوەیگ بویە دەسەڵاتەیل مینەی ئیمە کەن.
لە رووژ شەشەم، فرە شەکەت و ورسگ بوی، و فرەیش نزیک بوی لە مەرگ، وەلێ ئویشێد: نووڕستیامە رەنگینی ئەو سروشتە، و چمای چشتیگ دووسدار پەسا وەرەو بان بەێدەم.
دویای ئەوە، پیاییگ وە پڕتاڵ پرتەقاڵی هاتە یان سەرم.
ئەنێت وت: کەسوکارم ئامادەکاری کردیان ئەرا پڕسەی خوەم و باسی، کە گشتیان دەس لە گیانمان شووردن، وەلێ رەسیمە هۆڵەندا،