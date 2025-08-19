چیرووک ئنقڵاب هۊل
شەفەق نيوز/ ئنقڵاب هۊل، چیروکیگە لە فستیواڵ چیرووک مەهاباد لە ساڵ ٢٠٢٥ خەڵات دویەم وەدەس هاورد. ئی چیرووکە لە لایەن کەیوومەرس بەڵەدە نۊسیاس.
هه مڕ کیشا. چەوەیلێ د گولوو کاڵ بۊن و له ناو تێوڵانێ چۊ چراقووه درەوشیان. بادبادەکێگ له دۊیاێ دراتۊدن. بێهچان هه مڕ کیشا.
ئاێەمەگان وه دەورێیەو سەڵبات کیشان و یەێ جورەیلێگ بێدەسڵاتی خوەێان نیشان دان ک کەسێگ کارێگ له دەسێ بەر نیەتێدن. هەرسەێ چەویشەم له لێ نەپرتانن. ماق وساۊن. یەۊ، له ناونکی ژیان و مردن له گیان کەنسن خوەێ بۊ.
ئێ مڕ کیشان و مڕجیته هه له تیەریکسووا دەس کردۊده پێ. له ماڵ زانسیم هڵاێه نزیک زاێنێیه، باوگم شەوانه سەردان ناو تەۊلەگه کرد گ تا وه تەنیا نەزاێد و مل گوورەگه ک ئیمه نوو مانگ، چەوە ڕێ هاتنێ بۊمن. نەشکنێدن!.
یەکم مڕ کیشانێ له تیەریکسوو بۊد. له تیەریکان ژێرخانەگه له هاڵێگ ک باوگم و داڵگم وه دوان چڕاخ لاڵەوه له بان سەرێ بۊن و هه سەلبات کیشاۊن. دەس کردۊده پێ، زوور هاوردۊده خوەێ. ئەوەڵکەشەگان هه وه پاوه، ئێ جار وه نیشتنەو، ئێ جار وه هڵاژیانەو له هاڵێگ ئارام و قەراره لێ بڕێاۊدن. نه، فایده نەێاشتۊدن، باوگم و داڵگم سەر له لێیان شێویاۊد. باوگم وه بێ یەگ فکرێگەو بکەێدن؛ چۊدن و “کلاێ ئەلیجان” ک ماڵێیان له پشت ماڵمانەو بۊ، وه هەڵەپەڵه، هەڵسانۊدن. وه له وەر پاێا چراخ لاڵەگه گردۊدن و له ناوڕاس پاس مردارەگان، ڕەدێ کردۊدن و هاوردۊدەێ ئڕاێ بان سەر مانگا هۊل. هه لەێوا یەکه یەکه ئاێەم سەربشەو هاوردن له دەر ژێرخانا ڕەێ بۊن و چینەو ناو تەۊلەگە. له بان سەرێ جەمەو بۊن. ئەوگ وه نەزەرێان ڕەسی گله گله وه ئارامێگەو وەتن و دانەو لا. نه!. نه، فاێده نەێاشت و ئفاقەێگ نەکردۊد. مانگا هۊڵ هه مڕ کیشا.
گوورەگه جوور قیل چەوسیاۊده ناوزگێەو. هەر هەرین دڵێ نەۊ له ناو زگێ شوون هەڵکەن بوود وهەڵکەنیەێدن. ئاێەمەگان گەپ له ئەڵپلیان گوور له ناوزگ هۊلان دان. یەکم جار یەکه یەکه، ئێ جار وه یەکەو هەرکه چشتێگ وەت، جوورێگ دەنگ وه دەنگا نەرەسێدن. باوگم مڵاقێ وشک بۊد و چماێ بۊچگتر له جاران وه چەوا هات. هه وەێ ناوا خڕ خوارد، جوورێگ پساێ کارێگ کەێدن. بێ یەگ پەل کارێگ بگرێدو دەس و کارێگ له وەرێ بچوودن. یا هه تەنانەت کاسەێگ بنەێدەو بان کوچڵەێگیش.
“ئەلیجان” وەت: بچن چوار نەفر ترەکیش بارن تا بوەیمەێەو دەیشت. لەێ تەنگەرێیه، خوەێ و گورەگەێ مردارەو کەیمن. مەردم فەرەێگ جەمەو بۊن، ئمجا هەمیش دەرەقەتێ ناتن. مانگا هۊل بۊده جنازەێگ و کول تەۊلەگه گردۊده وەر. هه قردگ قردقێگ بادبادەکەگەێ دۊیاێ گەوراترەو بۊدن و نه ئەقەرەیشه وه چەوا باێدن. هه وه بزان مەزان دیار بۊ.
وه هەر ناد ئەلێگ بۊ کڕاننەێ تا ناوهسارەگه، هەرسەێ تۊک و چەرمێ وه چەن گوڵەو وه قەێ درانەگەوه مەنۊده جی. فەرەیش نه ئڕاێ مانگا هۊڵ و نەیشه ئڕاێ مەردمگه هەمیەتێگ نەێاشت. له هاڵێگ ئەرەق خوەێان وه دەرباڵ کوترەگان سڕینەو، گشتێیان چەوێان هاته مل کەوڵ پوس هۊلانا وه قەێ چوارچوو دەرانەگەوه، وه کەسیش هۊچ نەوەت. هه نووڕسنه پێیەو.
تۊک مانگا هۊل له وەر خوەرەگه پساێ دەروشیا و شەوقێ هسارەگه وه کولی گردۊده وەر، هەرسەێ ڕەنگ چەویلێ بڕیاۊنەو، ئەو شەوق ئەوەڵیشه دی نێیاشتن هۊچ هه هۊچ شەوقێگێ نەێاشتن. ئمجا بژانگەیلی تەوان ئەوشاردن چەوەیلێ وه تمامی له دەس داۊن. یەێ جوورەیلێگ چەوەیلێ تواسن له ناو کاسەگەێا دەرپوقن و بکەفن له وەر دەمێ. جارێگ هه له دەر کاسەگه وساۊن و خەوێان گیر داۊن.
ئاێەمەگان جوور پرسەکەر، دەور داۊنه لێ و، وه ملێیا، وشک وساۊن. چەو نەپرتانن!.
م فکر کەم هه ئەقەره زوور له گیانێ مەنۊدن ک تەنیا بتۊیەنێدن تەکان ئەو دۊ خوەێ بخەێدن و گاجاریش هه لەێوا کرد و دۊوێ وه بێنزی تمامەو خسەو ئێ لاێا یاگەر ئەو لاێا.
م وه تەنیا له بان وەرتەرمەگه بۊم. کەسێگ چەوێ وه مل منا نات گ پساێ ژان هەڵمژیم، کەپووڵ و مەقز و کول جەسەم له ژان پڕ بۊدن و منیش چماێ پساێ پفم دریا. ئەول هەر مڕکیشان هۊلانا، منیش مڕ کیشام، بێ یەگ له خوەمیش ئاێا بوودن.
“ئەلیجان” شیەریک باوگم و کولی ئاێەمەگان وه بێدەسڵاتی خوەێان ئێتراف کردن و گلەگله له سەرشوون یەک تەک دانەو دۊیا و له خوتبووڵ کردنیش دی کەفتن. بڕیار دان بچنه شوون “ئەلیخانه بزا” له ئاواێ سەرتەنگ، هەرسەێ ڕێ فەرەێگیش بۊ.
“ئەسپەنێار” ک له ناو مەردمەگه بۊ و هۊلان وەێ هاڵەو دۊدن. ئاگرەکەوڵەو بۊ و پەڕییە پشت جیبەگەو. له چەو ئاوا بۊ، گاز گازان کردنێ، بڕێگ له ئمێدەیل له کیس چێمان له نوو زینێیەو کرد. یه له هاڵێگ بۊ ک وەتن ئێ زاینه ئڕاێ “ئەلیخان بزا” هەمیەت فەرەێگ نەێرێدن و تا دەسێ بڕەسێده بان مازگێ، گوورەگه له لێیەو کەێدن. ئەۊ بزاێ خەتەرێگەو یەکێگ وەت: له خەێو بەش دانەسه پێ. دەنگ تر هاته گووشما: گوورەیل نووزاێگ ک وه قەد و جەسەێ، مییەێگیشەم بۊنه وه ساڵم زاێانێیەسەو و سەره خەێرێیان کردێیه، گەپ دان نەێرێد ئێ جانەوەره!.
باوگم هێماێ له خڕخواردن وه ناوهسارەگەێا نەوساۊدەو. داڵگم یه شنەفت دەسێ سسەو بۊ و دی پشت دەس خوەێ وه ناخۊن نەکڕان. هەرسێمان دەمە نووڕˏ دەم ئاێەمەگان بۊمن ک یەکێ وەت: ئاو بکەنه هەڵقێ. ئەوەکه وەت: نەکەین مردارەو بوود. هه لەێوا گاجار له ناو خوەێان قسیەێان هاته لوو یەکا و له ناو دەنگەگانترەکا گوم بۊن. یەکێ وەت: مانگاگه گوورێ گەوراس؟ یەکێ وەت: چەنم گوورێیه؟.
هەرسەێ کەسێگه لێیانیش وه تەمەێ جواو شنەفتن نەۊن، هه پرسین و هه لەێوا ئێ قرم قاڵه ترنگیا.
تەنیا باوگم و “ئەلیجان”، داڵگم و م زانیسمن چۊ ئێ کەلیمه کەفتێیه له مانگا هۊل، ئمجا هۊچ نەوەتیم. یانێگ ئێ کەته، ڕێ وەتن هەر هەرین نەێاشت و بوەتیایمیش کەسێگ باوەڕ نەکردن و هه وه پیمان خەنسن…!
دەنگ وڕبیم مەردمەگه ک خەریک وساۊنه مل سەر هۊلانا وساوه. “ئەلیخان بزا” له ناوڕاس هسار له جیب “ئەسپەنێار” پا هاوردەو. جیبەگه پشتڵا پشتی چییەو دەیشت و لەو دۊره سەکام گرد. م تەنیا ئمڕوو له ئمرمەو زانسم ک “ئەسپی” چ پیاێ خاسێگه!. وه یه م تا ئێرنگه نەزانسمه.
دۊزاێ دۊز نوو مانگ له یه ئەو وەر یا هڵاێه چشتێگ کەمتر یا گەهایش فێشتر. ها هۊرم؛ باوگم له دەر هسارا هاتەو ناو له هاڵێگ، هاوسار هۊلان وه دەسێیەو بۊ. ئێ کەش مانگا هۊل و ئێ کەش “کلای ئەلیجان” ک له دۊیاێا ڕانییەێ، له سەر شوون یەک باد دو سێ سەرسم بردن وه نەرامێگەو هاتنەو ناو. م تا ئێرنگه له ئمرم مانگاێ هۊڵ قەترانیێگ لێوا وه چەو نەیمه. دوان شاخ تکن داشت ک هەر دوانێیان وەرەو ناو تێوڵانێ چەفتەو بۊن و هڵاێه تواسن دوان کونا بخەن له ناوتێوڵانێ و پساێ ڕەسینه تک تۊکەگەێ، ئمجا خاس بۊ کلک م وه ژێرێانا ڕەێ بۊ، چەویلێ کاڵ بۊن و چماێ له دنیاێ ئاێەمێ وه پێ ڕەسۊدن. هه جوور زوانفام نووڕسه ئاێەمەو. چماێ دڵێ بۊ، سڵام ئەلەیکێگ وەلما بکەێدن و نەکرد.
باوگم وەت: ڕووڵه یه ئاوسه!. هۊردان خاس وه پێیەو بوودن. یه چەن ڕووژه کەڵێ دانه تا نوو مانگ ترەکیش زاێدن. م لەو ڕووژەو زانسم هۊلان لێواێ ئاێەم وه نوو مانگ زاێدن. نوو مانگ وه کلگ شماره کردم و له ناو دەفتەر مەخشەگەم نۊسامەێ.
دووسی من و هۊلان هه له ڕووژ یەکما ک پا نا له ناو هسارەگەمان دەس کردە پێ. شەوەکیان هەڵسام و وەرجێ له قەواڵتێ، دۊ هەوسارەگەێ گردم و له تەۊلەێا له ژێرخان، هاوردمەێەو دەیشت. م فەرمانده بۊم و ئەۊ لەشکەر هۊلان، له سەرشوونم وه نەرامەو پا نا؛ ئێ جورەگ خاێگ له ژێرپاێ نەشکێدن. ئێ کەش ئێواران هەر وەو مەقامه و بردمەوەێ تا دەر ژێرخانەگه چوار قڵفه نەکردام خێیاڵم ڕەهەت نەۊ، وه پێ ڕەسیم و ڕووژ وه ڕووژ هۊلان چاخترەو بۊ، چماێ پفێ داۊن و مەردم هەرکه دیەێ هه سەلباته لێ کیشا. جار جار له دۊاێ تووپان کردنیش مناڵەیل هاوردمه تماشاێ و نەوسێیان بردم!. ئەوانیش دی له لەیم هساو بردن. ئمجا زوورم وەخت هه وه دەور هۊلانەو دچەرخەسواری کردم و چەومە پێ بۊ؛ هەر دەقەو هەر ئان!.
هەرچێ زگێ قەۊترەو بۊ، م فێشترگوور، گوور هۊلان چڵچاخێگ وه باوشمەو دیم.
***
“بزا” له جیب پا هاوردەو. ئەوەڵ کەش کڵاو دەسماڵەگەێ دراورد و داو دەس یەکێگ ک وەلا هاوردۊدن و چماێ وەردەسەێ بۊ. یەۊ هه وه دەورێیا خڕ خوارد و چەوێ وه دەسێ بۊ. ئێ جار کوترەگەێ داو دەسێ. دەرباڵ چەپ شەۊیەگەێ هەڵماڵی وەرەو بان و بانتریش له بەلەمرکەو ڕەدێ کردەو بانتریش، وەرەو دۊ شانێ. بسملاێگ کرد و نیشته دۊیاێ مانگا هۊلانەو، له شوون یەگ له نوواێا نوڕسۊده ناو چەوەیل مانگا هۊلەو ک دی له کاڵی دەرچۊن و دەمەو کەوەو بۊن، بۊن.
دۊ مانگا هۊل داو لا. هۊلان ئێرنگه دی دەرەقەت دۊ وەشاننێگیش نەێاشت و له خوەێ درختێ کرد. له هاڵێگ چوار گڵام داکیشاۊد و تەسلیم بۊد و خوەێ داۊدەو دەس ئزرایل. شاهەدیش لەێ گوور ناوزگێیه بەدێ هاتۊدن. ک لێوا داێەێ وەر ئەجەڵ و چی.
“بزا” سەرێگ له لیمان لەقان و وەت: ئەک خودا ماڵدان ئاباد نەکەێدن و سقاندانیش ئازا نەودن. دێر هاتێنەسه شوونم. بێدەنگ مەن و چماێ له گشتێ ئاێەمەگان ناو هسارەگه له قین بۊ. وه کەسەو نەنووڕس و هه ئەو جوورەگ نیشتۊدن، دەس چەپ خوەێ تا پەنجه کرده پێیەو، له نوو دراوردەێ. وەت: ڕۊن بارن. دەس چەپ خوەێ تا بەلەمرک و بانتریش چەور کرد و له نوو تا گەر مچ کردەێ پێیەو هه خڕێ دا وەێ لاێا و وەولاێا، چماێ سەره لێ شێویاۊدن. یەکێ وەت: مەموو چماێ گوورەگەێ پلیاس. سەرێگ لەقان و وەت: پلیاس!. ئمجا م تا ئێرنگه لێوا گوورێگ نەیمه. هه هاتێ گوور وه پێ نەودن. دەنگ نەکرد و هەر سەر لەقان.
چماێ دەس داۊدن له چشت ئڵاجەۊێگەو یا دەسێ چۊده کوانێ ئاگرێگا، له نوو وه تنێگەو دەس کیشاوه، وەت: سەخورلا، یەێ گوناو هزاران، هزار تەوبه. چڕچ چێ له دڵ گشتێمان و فچه له کەسێگەو نات. چەومان وه دەمێ بۊ هەڵسا پاوه. وەت: م له ئمرمەو لەێ بلیمەته نەیمه وه چەو، مەگەر خودا کوومەک بکەێدن و بڕەسێدن له دادمان. شەۊیەگەییش دراورد ناو تێوڵانێ چۊدن له یەک، ژێرشەۊ چەرمێێگ له وەرێ بۊ ک هەردباڵێ چۊ دوان چکڵ وشک له ناوێیەو دەرچۊن و ملییش له سەر یەێ ڕەێ وساۊدن. له نوو دەس کرده پێیەو هه زوور کرد؛ له هاڵێگ ک دی ئێرنگه هۊلان له مڕ کیشان کەفتۊد و پساێ جوور م له بان وەرتەرمەگه هناسێ قت بۊ. منیش پایلم سسەو بۊن. نیشتم و تامڵ ناوردم، ئێ جار وه لاوه هڵاژیام بێقەرای له ناوزگم ژاو خوارد له هاڵێگ وه مردن فکر کردم، ئمجا چەوەیلم زڕناقه داۊنه دەس چەپ “بزاێا”، له قوڕنگ دڵا دوا کردم و لاڵکیام و تواسم گیان تازەێگ بێریەێده هۊڵان و ئێ کەش گوورەگەێ زگێ ئەر ئمکانێ بودن.
له نوو دەس کیشادنەو و هەڵسا تا دجاره تەز قاچ قولێ دەر بکەێدن. وەت: نه فایده نەێرێدن؛ خوەێ گووڵ دانه، ئێ گووره، گوور نییه. چەرمەگەێ بۊیەسه مەشکاڵه ڕەق، هەرسەێ گەنیش پل خواردێیە وه پشتا، هه مەل ئڵاجەۊێگ ها پێ، خودا ڕامه لیمان بکەێدن، ئێرنگه دی دەمچەوێ بۊدنه خوم کەو و چماێ خۊنەگەێ تواس له دەمچەوێ داڕشێدن وه مل تیەتگ هۊلانا. وەت:دەم دەسگاێ ئێ مانگا تەوان ئەو دەیشت دان ئێ جانەوەره نەێرێدن. هه گەها جوانەزماێگ، مڵاێکەتێگ له زگێ بوود. م نیەزانم.
نق له کەسەو نات. دەم کردەو ناو ئاێەمەگان و یەێ جوورەیلێگ مەردمەگه دا له نەزەر، وه تایبەت باوگم و “ئەلیجان”، ئمجا ڕۊ کردەو “ئەلیجان” و وەت:کلای ئەر بتوایم مانگاگه نجات بەیمن گوورەگه(جانەوەرەگه) له دەس چوودن و چارەێگ نییه. هه لێوایشه بووسیم هەردگێیان له کیسدان چن. وه هەر هاڵ گوورەگه مرێد ئمجا ئیمه ئڕاێ نجات مانگاگه مردن گوورەگه کەمێگ خەیمەو نواتر. لێوا دیار داگ “بزا” لەێ هەڵوێژاننەیله فراوان داشتێیه. بێدەنگ مەن و چەوێ وه دەم یان بۊ. “ئەلیجان” نووڕسه دەم باوگمەو. باوگم پڕێ له دەسێ چۊدن و سەرێگ لاروە کرد و سڵا خسەو دەس خوەێ.
“ئەلیجان” له هاڵێگ چنگ پیریێگ ک کیشیاۊده دەمچەوێیا، لەێ هاڵه فێشتر خوەێ نیشان دا، ئێرنگه دی ڕێچەرمێتەرین، ڕێچەرمێ دیەکە بۊ. وەت: کلای هەر جوورێگ خوەد سڵا زانید. فچه له کەسەو نات. تەنانەت دەنگێگ له مڕ کیشان هۊلانێش نەۊ. هه وه یەێ دەف دنیا کپیاوه. سڕ کوری جوور تەم ناوەختێگ بان هسارەگه داپووشا.
“ئەلیخان” دەس کرده گیرفان کوترەگەێ و کیەردێگ دراورد. کیەردێگ ک لێواێ کیەرد نەۊ و دەمەگەێ هڵاێه له دکوت مشتێیەگەێ بۊچگترەک بۊ. کیەردەگه له ناو دەس چەپ خوەێ گوم کرد و نیشتەو زەۊ و دەس بردەو ناو، “بزا” دی قنگ کوتا زەۊوا. دنیا له وەر چەوم سییەوە بۊ. تەوان فکر کردن وه هۊچ نەێاشتم و هەرسەێ منیش دی ئێرنگه دڵ له گوورەگه ناۊم، گیان خوەم بەساۊمه قەێ گیان هۊلانەو.
دیم دەس ڕاسیش تا گەر مچ بردەو کوومەک ئەو دەسەگەێ، تمام زوور خوەێ خسه مل مشتێ کیەردەگەێا. زوور هاوردو پێ و هۊلانیش هه وه دۊیا هناسەگانێ دوو سێ مڕ کیشا و من و ئاێەمەگانیش ئاشکرا وەلێیا مڕ کیشایم و چماێ له دەرۊنا چشتێگ ک دەر هەڵقمان گردۊدن دایمنەو دەیشت. نه فایدە نەێاشت “بزا” ئەرەق کەفتەو تێوڵێ و هه هناسەبڕەکیێ بۊ. له وەر خوەێەو خوتبوڵ کرد: ماڵدان نەڕمێد. سقان نییه. چماێ ئاسن ها له گیانێ، کیەردەگه جواو کەێدن،بێدەنگ مەن و له نوو وەت: هەسان بارن دەس دراورد و هەسان هساوییێگ وه نیشتگانییەو کیشا وه دەم کیەردەگەێا. وەت: هه ئێ دەفیشه ئمتەهانێ کەم و ئەر هۊرده نەودن دی باێه مانگاگه هڵاڵ بکەیمن. ئێ تەرتیب گیان سەننه وه نەزەرێ مەنتقی هات، ئەۊ دەمێ پساێ جۊلیا م چشتێگ نەژنەفتم، چەوم هاته مل دەس داڵگما. پشت هەر د دەسێ بۊده خۊن و هه ناخۊن هاورده مل زەخمەگانیشا. منیش ڕێ هناسم بەسیاۊدن و پساێ وەر چەوم سییەوه بۊ، له نوو چەوەم کفت له دەس کلای د قچ گوورەگه و بەشێگ له دەنێ دەواڵ و ناوزگێ وە دەسێیەو بۊ؛ پساێ دراوردەێ. زگ مانگا بۊچگترەو بۊ. ئەوەگ وەلێیا بۊ وه دەسماڵێگ ئەرەق تێوڵێ سڕییەو. دوو سێ نەفەر ترەکیش ل ئاێەمەگان دەسماڵ وه دەس وساۊن تا ئەرەق بسڕنەو. ئەو کوتەگەێ دی وه هەرد دەس هەڵکیشاو دەیشت و منیش جوور مانگاگه پساێ هاز هاتەو پیم. کەپووڵ گوورەگه جوور کەپووڵ گوور نەۊ، گوشەیل و چەوێ چۊنه ناو یەکا. چشتێگ وه ئسم دەم له ناو دەمچەوێ نەۊ. چەرمەگەێ منسه مەشکاڵه ڕەق. “کلاێ” وەت: چەرمەگەێ بیلن بۊرننەێ و کەێ بکنه ناوێ. ئاێەمەگان له نوو وڕبیم کەفته تێیان و لێوا وەتن هۊچکامێیان له ئمرێان تا ئێرنگه لەێ مەل ئڵاجەۊیه نەینه. منیش تا تواسم خوەشاڵ بووم مانگاگەم وه ئازا گیان دەرکرد، گوورەگه کەفتەو وەر چەوم، تۊیەنم بۊشم ئەو ڕووژه. نه هه لەو ڕووژه هۊچ نیەتۊیەنم بۊشم. بادە له داهاتوەیل دۊر فکر وه پێ کەم… .
***
باوگم دۊ هاوسار مانگاگه وه دەسێیەو بۊ له دەرانەێا هاتنەو ناو و وەت: یه وڵاخ مەنتەقەێ خوەمان نییه و له شارەیل بان هاوردنەسەێ. باێه هۊرمانه پێیەو بوود و وه پێیا بڕەسیمن و هه لێوا وەت: ئاوسه، وه دەرزی کەڵێ دانه. داڵگم دا له بان دەسەو، دەرزی چۊ بووده گوور. ئێ مەردمه له کار خودایش دخاڵەت کەن. سەخورلا، سەخوەلا. منیش هه ئێ فکره کردم ئێ مانگا، مانگاێگ نییه دەرزی له زگێ بووده گوور. تا یەگ ڕووژ وه ڕووژ زگێ گەوراو گەوراترەو بۊ.
ڕووژ باد له زاینێ هەڵساو پاو شیر خوەێ دا پیمان و م هێماێ نەیمەسەێ ئڕاێ گوورەگەێ سەرێگ خڕ بێیەێدن یا هه قووڕەێگیش له دەمێیەو باێدن، باوگم کەوڵپووس و لەشەگەێ وه قەێزێگەو خسه وەر گەماڵەیل سەر سڕوکانەگه.
م له نوو شەوەکیان له خەو هەڵسام و وەرجێ له قەواڵتێ هەوسار هۊلان گردم و له تەۊلەێا له دەر ژێرخانا هاوردمەێەو دەیشت له هاڵێگ گوانەیلێ نیقەڵتووز له شیر بۊن. م هێماێ وه یه فکر کەم کە دەرزی له زگ هۊلان نیەودنە گوور.