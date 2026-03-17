‏رووژانە 20 خولەک وەرزشکردن ئەگەر تویشهاتن وە ئەلیزیهایمەر کەمەوکەێد

شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن

‏فرەکەس لەخوەیەو وەرزشکردن تەنیا ئەرا لەشە توێژینەوەی نوویگ جیهانی دەریخستیە، تەنیا 20 خولەک وەرزشکردن ئاڵشتکاری خێرا و ئەلاجویگ لەناو خانەیل مێشک دروسکەێد.

‏وەپای توێژینەوەیگ کە لە گۆڤاری "Brain Communications" بڵاوکریاس، دیاریکرد تەنیا 20 خولەک وەرزشکردن ئەگەر تویشهان وە ئەلیزهایمەر کەم کەێد.

‏وەرزشکردن بوودە مدوو دروسبوین شەپوول کارەبایی بەهێز لە مێشک، ئێ شەپۆلالەیلە وە خێرایی وە ناو گشت مێشک بڵاوبوون و تووڕە دەمارییەیل پەیوەست وە زیرەکی و هووکارەبوین گورجەو کەن.

‏ئەوەگ ئێ توێژینەوە لەوانەگ گوزەشتە جیاوەکەێد، زانایەیل ئەرا یەکەم جار توەنستنە راستەوخوەی بنوڕنە ناو مێشک ئایەم لەوەخت وەرزشکردن، نەک تەنیا لەری تیشک، ئەوان دینە چوین خێرایی لێدان دڵ پەیوەنی راستەوخوەی دیرێد وە وەهێزبوین یادگە واتە دڵ خێرا بکوتێد مێشک خاستر هویرەوکەێد.

