رووسيا دەسکەێد وە تاقیکردن واکسینیگ ئەرا گشت نەوەیل ئەنفلەوەنزا
2025-10-22T13:17:45+00:00
شەفەق نيوز- مۆسكۆ
پەیمانگەی "سمورودينتسێڤ" رووسی، ئاشکرای نیاز دەسکردنی وە تاقیکردن واکسینیگ ئەرا گشت چینەیل ئەنفلەوەنزا.
وەگورەی پەیمانگاگە، ئەو واکسین چەوەڕیکریایە، مقیەتیکاری لە گشت نەوەیل ئەنفلەوەنزا ئەرا چەن ساڵیگ پەیا کەێد.
وتیش: دەزگای ئیمە سەرکەفتنەیلیگ وەدەس هاورد، و ئومید دیریمن بتوانیمن وەی نزیکە گشت تاقیکردنەیل تەواو بکەیمن، و کارایی ئی دەرمانە بچەسپنیمن، و لە بانان نزیک ئی واکسینە خریەێدە بازاڕ.