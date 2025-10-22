رووسيا دەسکەێد وە تاقیکردن واکسینیگ ئەرا گشت نەوەیل ئەنفلەوەنزا

شەفەق نيوز- مۆسكۆ

پەیمانگەی "سمورودينتسێڤ" رووسی، ئاشکرای نیاز دەسکردنی وە تاقیکردن واکسینیگ ئەرا گشت چینەیل ئەنفلەوەنزا.

وەگورەی پەیمانگاگە، ئەو واکسین چەوەڕیکریایە، مقیەتیکاری لە گشت نەوەیل ئەنفلەوەنزا ئەرا چەن ساڵیگ پەیا کەێد.

وتیش: دەزگای ئیمە سەرکەفتنەیلیگ وەدەس هاورد، و ئومید دیریمن بتوانیمن وەی نزیکە گشت تاقیکردنەیل تەواو بکەیمن، و کارایی ئی دەرمانە بچەسپنیمن، و لە بانان نزیک ئی واکسینە خریەێدە بازاڕ.