روسیا قەیەغەی بازی رۆبلۆکس کەێد
شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن
روسیا وە مدوو نەپوریاگی ناوەڕۆک بازی رۆبلۆکس قەیەغەی کەێد.
رێکخەر پەیوەنیەیل روسیا راگەیان، رۆبلۆکس ناوڕەۆگ نەپوڕیاگ هاناوی کاریگەری بەدیگ وەبان ئەوزەڵکردن و لایەن دەروینی مناڵەیل دروسکەێد.
لەلایگ ترەک ئاشکرایکرد "ئیمە رێز لە یاساو رێسا ناوخوەیەیل گرین ل گشت ئەو وڵاتەیلە کە کارلەناوی کەین، لەو باوەڕەین رۆبلۆکس ژینگە ئەرێنیە ئەرا هوکارەبوین و داهێنان و پەیوەنی بنیانەر دروسکەێد".
دیاریکرد "سەلامەتی زاروویەیل ها نوای کارەیلمان، ریوشوین تون خوەپارێزی و پیشوەخت هەس ئەرا دیاریکردن و ریگریکردن لە ناوەڕۆک زەردبەخش بان پلاتفۆرمەیل".
قەیەغەکردنەگە لە وەختیگە کۆمپانیای ڕۆبلۆکس زیاتر لە ١٥١.٥ ملیۆن كەس چالاک دیرێد.