‏روسیا قەیەغەی بازی رۆبلۆکس کەێد

شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن

‏روسیا وە مدوو نەپوریاگی ناوەڕۆک بازی رۆبلۆکس قەیەغەی کەێد.

‏رێکخەر پەیوەنیەیل روسیا راگەیان، رۆبلۆکس ناوڕەۆگ نەپوڕیاگ هاناوی کاریگەری بەدیگ وەبان ئەوزەڵکردن و لایەن دەروینی مناڵەیل دروسکەێد.

‏لەلایگ ترەک ئاشکرایکرد "ئیمە رێز لە یاساو رێسا ناوخوەیەیل گرین ل گشت ئەو وڵاتەیلە کە کارلەناوی کەین، لەو باوەڕەین رۆبلۆکس ژینگە ئەرێنیە ئەرا هوکارەبوین و داهێنان و پەیوەنی بنیانەر دروسکەێد".

‏دیاریکرد "سەلامەتی زاروویەیل ها نوای کارەیلمان، ریوشوین تون خوەپارێزی و پیشوەخت هەس ئەرا دیاریکردن و ریگریکردن لە ناوەڕۆک زەردبەخش بان پلاتفۆرمەیل".

‏قەیەغەکردنەگە لە وەختیگە کۆمپانیای ڕۆبلۆکس زیاتر لە ١٥١.٥ ملیۆن كەس چالاک دیرێد.

‏

‏