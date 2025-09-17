گەرمی لە بەریتانیا 1147 کەس لەلای کەمەو کوشێد

شەفەق نيوز- وەشوینکەفتن

زانیاریەیل ناودیار و پسپۆڕەیل بیماری و پەنا رەسینە ئەو ئەنجامە کە 1147 کەس لەلای کەمەو لە بەریتانیا لەوەر گەرمی مردنە، کە لە ئەنجام ئاڵشتبوین کەشوهەوا دروس بوود.

بەریتانیا گەرمترین وەزیرەیلی لەی ساڵە توومار کرد، و پسپۆڕەیل ئویشن کە ئەو رویداوەیلە کە پەیوەندی وە گەرمی دیرن ئەگەریان زیاترە و سەختی گیرهاتن گەرمی لە کردەوەی ئایەم، وەقسەی ئاژانس خەوەری بەریتانی "بی ئەی ميديا".

پسپۆڕەیل لە زانکۆی ئیمبریاڵ لەندەن لە راپۆرتیگ ئمڕوو چوارشەممە بڵاو بوی، نموونەیل و لیست میژوویی مردگەیل وەکار هاوردن، ئەرا پیشکەشکردن مەزەنەیل وەرجەوەختە ئەرا مردگەیل لەی وەرز تاوسانەو.

تیمەگە رەسیە ئەوە کە ئاڵشتبوین کەشوهەوا کە لە ئەنجام سزانن نەفت و لاوردن دارستانەیل دروس بوود، بویە مدوو بەرزەوبوین 2.2 پلەی سەدی، کە ناوەین مانگەیل یونیۆ و ئۆگست رەسێدە 3.6 پلەی سەدی.

دیاری کردن کە گەرمی وەرپرسە لە 68 % لە بڕ 24,400 مردن لە 854 شار و ناوچەی ئەوروپی لە ماوەی سێ مانگ.

وتنیش: یەیش وەگورەی 16,500 مردنە، لەلییان 835 مردن لە رۆما و630 لە ئەسینا و409 لە پاریس و387 لە مەدرید.

فرە جار مەردم لە ئەنجام بیماریەیلیگ جویر کێشە لە کە و گورچگ یا هەناسەدان مردن کە لەوەر بەرزەوبوین گەرمی سەختەو بوون، و وەدەگمەن مردنەگە وەناو گەرمی توومار کریەێد.