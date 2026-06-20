رخبارەیل زیایچگن لە خواردن زەردەلۊ چەس؟
شەفەق نیوز - وەشوینکەفتن
زەردەلۊ میوەیگ خوەش و وەسوودە ئەرا تەندروسی لەش، باوجی بۊین مادەیل دیاریکریایگ لەناوی شایەت بوودە مدوو گرفتەیل لە سیستم هەرسکردن، هەرلیوا زیایچگن لە خواردنی ئاست شەکر لە خوین بەرزەو کەێد، وەقسەی پزیشکەیل.
یەلینا سۆلاماتینا، شارەزای خوەراک رووسی، هوشداری دا لەوە کە خواردن زەڕدەلۊ هاتێ لە بڕیگ جار گونجیاگ نەوود، و دیاری کرد کە ئامووژگاری کریەێد وە کەمەوکردن وەکارهاوردنی یا خوەیدویرەوگردن لەلی لەلای بڕیگ کەس وەپای رەوش تەندروسییان.
وتیش کە زەردەلۊ جۊر میوەیل ترەک، ریشاڵ و مادەیلیگ لەناویە کە شایەت بوونە مدوو بیزاری لە سیستم هەرسکردن، ئەوەگ کە هاتێ بوودە مدوو هەسکرن وە نارەحەتی یا تۊشهاتن وە زگچین و ئاوسانن زگ.
و وتیش کە ترشەڵۆکە ئەندامییەیل ناو زەردەلۊ شایەت بیزارییەگە خەراوتر بکەن لەلای ئەو کەسەیلە کە لە شیوانن پەردەی لینج گەیە ناڵن، یا لە بیماریەیلیگ جۊر هەوکردن گەیە و زەخم گەیە و هەوکردن قۆڵۆن. و خستە روی کە زیایبۊن ترشی زەردەلۊ کاریگەرییە بیزارکەرەگەی بەرزەو کەێد، لە وەختیگ ئەو جۊرەیلە کە شیرینترن ترشییان کەمترە باوجی ریژەیگ بەرزتر لە شەکر لەناویانە.
لەلای خوەیەو، نادیجدا چیرنیشۆڤا پزیشک سیستم هەرسکردن ئاشکرا کرد کە خواردن زەردەلۊ وەگەرد ئاو سەردیش شایەت بوودە مدوو شیویانەیل هەرسکردن کە زگچین و ئاوسانن و ژان زگ لەخوەی گرێد.
وەپای دیاریکردنی، بڕ گونجیای رووژانە ئەرا کەسیگ ساغ لە 200 گرام (نزیکەی 4 ئەرا 6 دەنک گەورا) رەد نیەکەێد، چۊنکە زیایچگن لە خواردنی شایەت بوودە مدوو شیویانەیل هەرسکردن یا بەرزەوبۊنیگ تون لە ئاست شەکر لە خوین، ئەوەگ کە بیمارەیل شەکرە زیاتر خەێدە وەر رخبارەیل لە وەخت خواردنی وە بڕیگ فرە.
هەرلیوا، سۆلاماتینا دووپات کرد کە زەردەلۊ فرکتۆز هاناوی کە لە جگەر هەرس کریەێد، و هاتێ زیایچگن لە خواردنی بەشداری بکەێد لە زیایبۊن کەڵەکەبۊن چەورییەیل جگەر، بیجگە ئەوەگ کە هەسکردن وە ورسگی کەمەو نیەکەێد و هاتێ ئارەزوو خواردنیش زیای بکەێدر هەرلیوا مادەی بێتا کارۆتین هاناوی، کە شایەت زیایچگن لەلی بوودە مدوو شیویانەیل لە کارەیل رژێن دەرەقی.
هوشداریش دا لە خواردن ناوک زەردەلۊ لەوەر بۊین مادەی ئەمیگدالین لەناوی کە لە لەش ئاڵشت بوود ئەرا ترشەڵۆک هیدڕۆسیانیک ژەهراوی، و دووپات کرد لەبان گرنگی وریایبۊنیگ تایبەت لەلای ئەو کەسەیلە کە لە گرفتەیل گورچگ ناڵن.
پزیشک چیرنیشۆڤایش خستە روی کە زەردەلۊ شایەت بوودە مدوو کاردانەوەیل هەستیاری لەلای بڕیگ کەس، کە خورین و ئاوهاوردن لۊت و ئاو چەو و سوورەوبۊن پووس لەخوەی گرێد، و هاتێ لە شیوە سەختەیل برەسێدە ئاوسانن کوینکە یا شۆک هەستیاری، کە ئەوانەیش هەوەجە وە دەسوەردانیگ پزیشکی وە کوتوپڕ دیرن.