ئەرا هەوەجە کەێد دڵنگ وەرجە وەکارهاوردنی بشوورێد
شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن
هووکار سەرەکی شوردن دڵنگ نوو ورەجە وەکارهاوردنی لەوەر بویين ئەو وەجیماگە مادە کیمیایەیلەسە لەوەخت دروسکردن پڕووەگە کە بوودە مدوو هەستیاری و خوریان پووس وە تایوەت ئەرا مناڵەیل کوورپە کە پووسیان تەنکترە.
بیجگە لەوە دڵنگ نوو، تا رەسێدە دەس بسینەگە لە کارگە و ئەمارەیل تەپوتووز و پیسی و بەکتریا لەخوەی گردەوکەێد و وەلایەن کەسەیل ترەکیش تاقیکریاس.
ئەرا پاکەو کردن دڵنگەگە خاسترە وە ئاو سەرد بشوورێد و پاکەرەوەیل تایوەت وە پووس هەستیار بارێدە وەکارهاوردن، و ئیسفای ئەو تەمەیلە بکرێد لەبان دڵنگەگە نوسریاس ئەرا وەخت پاکەوکردنی.