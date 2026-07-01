‏ئەرا هەوەجە کەێد دڵنگ وەرجە وەکارهاوردنی بشوورێد

‏شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن

‏هووکار سەرەکی شوردن دڵنگ نوو ورەجە وەکارهاوردنی لەوەر بویين ئەو وەجیماگە مادە کیمیایەیلەسە لەوەخت دروسکردن پڕووەگە کە بوودە مدوو هەستیاری و خوریان پووس وە تایوەت ئەرا مناڵەیل کوورپە کە پووسیان تەنکترە.

‏بیجگە لەوە دڵنگ نوو، تا رەسێدە دەس بسینەگە لە کارگە و ئەمارەیل تەپوتووز و پیسی و بەکتریا لەخوەی گردەوکەێد و وەلایەن کەسەیل ترەکیش تاقیکریاس.

‏ئەرا پاکەو کردن دڵنگەگە خاسترە وە ئاو سەرد بشوورێد و پاکەرەوەیل تایوەت وە پووس هەستیار بارێدە وەکارهاوردن، و ئیسفای ئەو تەمەیلە بکرێد لەبان دڵنگەگە نوسریاس ئەرا وەخت پاکەوکردنی.

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