‏ئەرا هەوەجە کەێد ئاو چەوەندەر لە شەوەکیان بنووشێ

‏شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن

‏شەربەت چەوەندەر یەکیگە لە نووشەمەنیەیل تەندروس، وەتایبەت هنای شەوەکیان نووشرێد، ئی شەربەتە دەوڵەمەنە وە توخمە خوەراکییە سەرەکییەیل جویر ترش فۆلیک، ئاسن، پۆتاسیۆم و دژەئۆکسانەگان.

‏وەپای راپۆرتیگ لە ماڵپەڕ "Onlymyhealth، یەکیگ لە دیارترین سوودەیل چەوەندەر توانای خاسەوکردن سوڕ خوینە، چونکە دەوڵەمەنە وە نیترات سروشتی کە جەسە ئاڵشتەو کەن ئەرا ئۆکسید نایتریک، ئی ئاوێتە دەسمیەتی فرەوانەوبوین دەمارەیل خوین دەێد، یەیش هیلێد ئۆکسجین زیاتر ئەرا بەشەیل لەش بچوود، سیستەم وەرگیری لەش قایم کەێد هەسکردن وە شەکەتی کەمەوکەێد.

‏ نووشین شەربەت چەوەندەر لە شەوەکیان بوودە هووکار پاڵپشتکردن لە ئاست تەندروسی پەستان خوین، و بویین نیترات دەسمیەتیدەرە لە داوەزانن پەستان خوین وە شیوازیگ سروشتی ئ ی کارەش سوود وە تەندروسی دڵ رەسنێد.

‏لەهەمان وەخت، دژەئۆکسانەیل ناو چەوەندەر، بەتایبەت "بیتالاین" دەسمیەتی کەمەوکردن هەوکردن و فشار ئۆکسێنەر دەن، ک هەردووکیان پەیوەنی وە بیماری درێژخایەنەیل دێرن.

‏یەکیگ تر لە سوودە سەرەکییەگان، پاکەوکردن لەشە لە ژەهر چونکە چەوەندەر پاڵپشتی فەرمانەیل جگەر کەێد لە ری چالاککردن ئەو ئەنزیمەیلە کە ژەهر لەناو وەبەن.