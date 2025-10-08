ئەرا هەوەجە کەێد ئاو مێخەک بنووشین
شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن
مێخەک یەکیگە لە گیا دەرمانیەیل کە لە وەرینەو ئەرا چارەسەر وەکارهاتگە، هەمیش وەشیوەی فراوان لە چێشتخانەیل وەکارهاتگە چەن سودیگ تەندروسی دیرێد.
وەپای خەوەریگ ماڵپەڕ " alarabiya" پسپۆرەیلدیاریکەن رووژانە خواردن ئاو مێخەک وە تەڕکردنی ئەرا ماوەی شەوەیگ چەندین سوود تەندروسی ئەرا لەش دیرێد:
١. خاسترکردن کردار هەرس و نەهیشتن غازات.
٢. بەرزەوکردن میتابۆلیزم.
٣. دەسمیەتی ڕێکخستن شەکر خوین دەێد.
٤. ژان جومگە و ماسیلچەیل کەمکەێد.
٥. خاسترکردن تەندروستی پووس.
٦. لەش لە ژەهرە پاککەێد.
٧. خاسترکردن تەندروسی جگەر.