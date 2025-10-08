ئەرا هەوەجە کەێد ئاو مێخەک بنووشین

شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن

مێخەک یەکیگە لە گیا دەرمانیەیل  کە لە وەرینەو ئەرا چارەسەر وەکارهاتگە، هەمیش وەشیوەی فراوان لە چێشتخانەیل وەکارهاتگە چەن سودیگ تەندروسی دیرێد.

وەپای خەوەریگ  ماڵپەڕ " alarabiya" پسپۆرەیلدیاریکەن رووژانە خواردن ئاو مێخەک  وە تەڕکردنی  ئەرا ماوەی شەوەیگ چەندین سوود تەندروسی ئەرا  لەش دیرێد:

١. خاسترکردن کردار هەرس و نەهیشتن غازات.

٢. بەرزەوکردن میتابۆلیزم.

٣. دەسمیەتی ڕێکخستن شەکر خوین دەێد.

٤. ژان جومگە و ماسیلچەیل کەمکەێد.

٥. خاسترکردن تەندروستی پووس.

٦. لەش لە ژەهرە پاککەێد.

٧. خاسترکردن تەندروسی جگەر.

