ئەرا یەکەم جار لە میژوو.. هچان بازی کۆتایی مۆندیال 2026 ئەرا 30 خولەک دریژە کیشێد

شەفەق نیوز - چەودیاریکردن

یەکێتی ناودەوڵەتی تووپان (فیفا)، خوەی ئامادە کەێد ئەرا ئەنجامدان ئاڵشتکارییگ بیوینە لە بازی کۆتایی جام جیهانی 2026، دۊای ئەوەگ بڕیار دا ماوەی هچان ناوەین هەردوگ نیمەی بازیەگە دریژەو بکەێد ئەرا ناوەین 25 تا 30 خولەک، ئەرا سازدان نمایشیگ هونەری گەورە کە هاوڕێی بازی کۆتایی پاڵەوانێتییەگە بوود.

رووژنامەی "زا تايمز" بەریتانی باس ئەوە کرد، نمایشەگە بەشداری بڕسگ لە ئەسارەیل میوزیک جیهانی وەخوەی دوینێد، لە ناویان جاستن بیبەر، و شاکێرا، و مادۆنا، و تیپ "بی تی ئێس"، و بێرنا بوی، هاوتا وەگەرد تیپ "گۆڵدپلەی"، وە ئەوەگ بەشدارییەیلیان ناوەین ئاهەنگ وەرجە بازی و نمایش سەرەکی لە ماوەی هچانەگە بەشەو بوود.

لەبان ئەوەگ یاسایل تووپان ماوەی هچان ناوبەین هەردوگ نیوەی بازی تەنیا ئەرا 15 خولەک دیاری کەێد، رووژنامەگە ئاشکرا کرد کە ناوجیکەر بازیەگە وەشیوەی فەرمی وە دریژکردنی رازی بوود، لە گامیگ نشان وە ئەوە دەێد فیفا تەواوکردن ریکارەیل رێکخستن تایبەت وە ئی بڕیارە تەواو کردگە.

ئی ئەزموونە یەکەم جار نییە لە جۊرەگەی، کە وەرجە ئینە ماوەی هچان لە بازی کۆتایی جامیجیهانی یانەیل ئەرا 24 خولەک دریژە کیشیا، ئەوەیش وە هوکار سازدان نمایشیگ هونەری هاوشیوە، کە یە لەو وەختە رەخنەیل لە لایەن هەردوگ یانەیل "چێڵسی" و "پاری سان جێرمان" لەلی کەفتەوە.

لە لای خوەی، وەڕێوەبەر ئۆپەراسیۆنەیل لە جام جیهانی، هایمۆ شیرگی، دووپات کرد کە ئاهەنگ کۆتایی ناوەین میوزیک و کلتوور و تووپان گردەو کەێد، تا کۆتایییگ ئاهەنگ دروس بکەێد کە وەرجە رسوومەیل تاجدانان پاڵەوان جیهان بوود.

چەوەڕی کریەێد ئی ئاڵشتکارییە رەنگدانەوەی لەبان سیتەم بازیەگە بیاشتوود، وەتایبەت ئەرا ئەو هەڵوژاردەیلە کە پشت وە ئاواز خێرا و کۆنترۆڵکردن بەسن، لە وەختیگ ئەرا بازیزانەیل دەرفەتیگ دریژتر ئەرا دووارە وەدەسهاوردن وزەیان ئەرا وەراوردکردن وە ئەوەگ یاسایەیل ئیسە دیارییان کردگە، تا راگەیانن فەرمی فیفا هۊردەکارییەیل تەواو ئەرا ئی رێکخستن نائاساییە لە ماوەی رووژەیل ئایندە.