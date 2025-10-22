ئەرا فرەیگ لە جەڵتەیل دڵ مەوقەی شەو روی دەن؟
شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن
وەپای ئامارە پزیشکیەیل فرەیگ لە حالەتەیل جەڵتەی دڵ لە وەخت شەوو مەوقەی خەو روی دەێد، باوجی هووکارەگەی چەیگە؟
شارەزایەیل مژار پزیشکی ئوشن "جەڵتەی دڵ مەوقەیگ روی دەێد خوین نەتوەنێد بڕەسدێ ماسیلچەیل دڵ کە فرەجار بەسیان لویلەیل دڵ هووکار ئیەس".
باس لەوەیشکەن "زیاترین جارەیل جەڵتەی دڵ مەوقەی شەو یا خەفتن روی دەێد یەیش بەشیگی وە مدوو ئاڵشتکاری هۆرمۆنەیلە کۆرتیزۆڵ و ئەدرینالین بەرزەوبوونکە هووکارن ئەرا تەنگەوبوین خوینبەرەیل یا گاجاریگ خوین تۆپەڵ بوود و خوینبەرەیل گرێد".
پزیشکەیل دووپاتکەن، "وسیان هەناس و نەمەنن ئۆکسجین لە وەخت خەو بەشیگترەکە لە هووکاڕ جەڵتەی دڵ لە شەو.