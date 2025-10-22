‏ئەرا فرەیگ لە جەڵتەیل دڵ مەوقەی شەو روی دەن؟

2025-10-22T13:10:28+00:00

شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن

‏وەپای ئامارە پزیشکیەیل فرەیگ لە حالەتەیل جەڵتەی دڵ لە وەخت شەوو مەوقەی خەو روی دەێد، باوجی هووکارەگەی چەیگە؟

‏شارەزایەیل مژار پزیشکی ئوشن "جەڵتەی دڵ مەوقەیگ روی دەێد خوین نەتوەنێد بڕەسدێ ماسیلچەیل دڵ کە فرەجار بەسیان لویلەیل دڵ هووکار ئیەس".

‏باس لەوەیشکەن "زیاترین جارەیل جەڵتەی دڵ مەوقەی شەو یا خەفتن روی دەێد یەیش بەشیگی وە مدوو  ئاڵشتکاری هۆرمۆنەیلە  کۆرتیزۆڵ و ئەدرینالین بەرزەوبوونکە هووکارن ئەرا تەنگەوبوین  خوینبەرەیل یا گاجاریگ خوین تۆپەڵ بوود و خوینبەرەیل گرێد".

‏ پزیشکەیل دووپاتکەن، "وسیان هەناس و نەمەنن ئۆکسجین لە وەخت خەو بەشیگترەکە لە هووکاڕ جەڵتەی دڵ لە شەو.

