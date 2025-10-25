‏ئەرا خانمەیل زیاتر تویش کەمی ڤیتامین D تیەن؟

شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن

‏گومان نەیرێد ڤیتامین D کە وەە "ڤیتامین تیشک خوەر" ناسریاگە وەلیفەت ئرا سوخان و بار دەروینی و وەرگیری لەش وە گشتی دیرێد، باوجی ئەوەگ کە فرەیگ لە خانمەیل بەش هەوەجە کریاگ لەلی وەرنیەگرن.

‏توێژینەوەی نوویگ لە هیندیستان دەریخستیە تێکەڵەیگ لە هووکارەیل بایلۆجی و شێواز ژیان کاریگەریان وەبان ژنەیل جیاوازە لە پیایەیل، وەپای رووژنامەی تایمز ئۆف هیندستان.

‏دیاریکرد، کەمی ڤیتامین D تەنیا وە هەسکردن وە شەکەتی سووک سنووردار نییە، بەڵکم توەنێد کاریگەری هویرد لەبان هۆرمۆن و سوخانەیل و وزە و تەنانەت بار دەروونیش بیاشتوود.

‏ژنەیل وەشیوەی سروشتی چەوری لەشیان زیاترە پیایەل، و پەیوەنی وە کیش و روخساریان نەیرێد، هووکارەگەی بایلۆژیانەس.

‏ڤیتامین D لە چەوری تاویەێدەو واتە لە شانەیل چەوری هەڵگیرێد نەک وە ئازادی وەناو خوین بسورێد کە لەش توەنێد وەکاری بارێد.

‏تەنانەت ئەگەر خانمەیل بکەفنە وەر تیشک خوەر یا ئەو خوەراکەیلە بخوەن ڤیتامین D دەوڵەمەنە، بەشیگ زیاتری لە چەوری هەڵگیرێد و وە ناچالاکی مینێد.

