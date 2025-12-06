ئەرا بڕیگ کەس وەرجە زەنگ ساعەتەگەیان وەخەوەر تێن؟
شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن
فرەکەس کەس تێبینی کردنە کە چەن ساعەتیگ وەرجە زەنگ ئاگادارکردن مۆبایلەیلیان لەخەو هەڵسن ارەزایەیل دیاریکەن، ئیە پەیوەنی وە ساعەت بایلۆژی لەش دیرێد کە سیستەمیگ ناوەکیە کە خول خەو و وەئاگاهاتن رێکخەێد.
ئەو مەوقە لەش دەسکەێد وە دەردان هۆرمۆن کۆرتیزۆڵ و بەرزکردن پلەی گەرمی لەش و زیایبوین لێدان دڵ جویر ئامادەکارییگ ئەرا هەڵسیان.
هەمیش توێژیناوەگە ئەوە نیشان دەێد ئەگەر کەسیگ پابەند بوود وە ڕۆتین وەردەوام خەو و وەئاگاهاتن، ئەوا ساعەتە بایۆلۆژییەگەی هووکارەی کارکردن بوود لە وەختیگ دیاریکریاگ، یەیشبوودە مدوو ئەوەگ زەنگ ئاگادارکردنەوە خوەی لە خەو هەڵسنێد.